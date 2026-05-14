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猜猜我是谁│深水埗警区拘10男女涉呃逾300万元 揭骗徒新招指示长者搭的士交钱 目的地蒙在鼓里

突发
更新时间：12:20 2026-05-14 HKT
发布时间：12:20 2026-05-14 HKT

警方发现深水埗警区内电话骗案有上升趋势，受害人往往是长者，骗徒更以崭新手法，指示长者乘坐的士前往交付骗款，但过程中要求长者将电话交给的士司机，再由骗徒直接将目的地告知司机，令长者被蒙在鼓里。警方经情报分析及调查后，锁定涉案的诈骗集团，并以涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪拘捕10名男女，涉及总金额超过300万元。

警方深水埗警区刑事部总督察黄泳洪在记者会指出，今年首季警方录得9,400多宗骗案，当中约有1,200名长者及退休人士被骗，按年升三成，损失金额达5.3亿元。深水埗警区亦留意到自今年4月起，区内发生的电话骗案有上升趋势，受害人主要是长者。骗徒会致电给长者，讹称是他们的家人，并以各种借口骗取金钱。当中有数宗案件的受骗长者，年龄更加超过90岁 。

深水埗警区刑事部就这些骗案作出分析，经深入调查及情报搜集后，锁定一个涉及全港各区电话骗案的犯罪集团，并于上月22日至本月12日采取行动，共拘捕10名中国籍人士，包括9男1女，年龄介乎27至41岁。

深水埗警区情报组主管督察陈静怡表示，针对相关电话骗案，深水埗警区刑事部先后于上月22日、23日及30日，拘捕3名属于同一个犯罪集团的中国籍男子。其中一人的角色是负责操控及监察收钱过程的集团骨干成员，另外两人则是负责向长者收取骗款的集团成员。其后，深水埗警区情报组继续进行情报搜集及详细分析，并翻查大量闭路电视片段，包括「锐眼」计划所安装的闭路电视系统，锁定电话骗案集团的成员身份。

调查发现，该集团成员会在长者手中收取骗款后，随即前往买卖虚拟货币的商店，用骗款购买虚拟货币，并存入指定的电子钱包，以此增加警方追查难度。此外，警方亦发现该集团的骗徒在大部分案件中，会指示长者乘坐的士，并要求长者将电话交给的士司机，再由骗徒在电话中将目的地直接告知司机。透过这种方式，长者往往不清楚自己最终前往哪里交付骗款，令警方事后追查变得更加困难。

深水埗警区刑事部联同深水埗分区及长沙湾分区特遣队人员，于本月8日展开一连串拘捕行动，以涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪拘捕7名电话骗案集团成员，包括6男1女。他们的角色分别是4名负责收取骗款并存入电子钱包的集团骨干成员，以及3名负责操控并监察收款过程的集团骨干成员。行动中警方共检获17.05万现金，案件已交由深水埗警区重案组第二队调查。早前，10名被捕人分别被暂
控「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪，并已于西九龙裁判法院提堂。

深水埗警区刑事部总督察黄泳洪（中）、深水埗警区情报组主管督察陈静怡（左），及商业罪案调查科反诈骗协调中心高级督察洪琦琦。
深水埗警区刑事部总督察黄泳洪（中）、深水埗警区情报组主管督察陈静怡（左），及商业罪案调查科反诈骗协调中心高级督察洪琦琦。

商业罪案调查科反诈骗协调中心高级督察洪琦琦指出，根据警方数字，今年1月至3月全港共录得9,427宗诈骗案，宗数与去年同期相若；但总损失金额达18.5亿元，当中接近3亿元的损失来自60岁或以上的长者群体。电话骗案方面，首季共录得2,097宗，较去年同期大幅上升88.1%，相关损失金额亦较去年同期增加超过一倍，达4.819亿元 。

长者受害人的情况方面，今年首季录得1,264名受骗长者，较去年同期增加312人；相关损失共5.3亿元，按年大幅增加2.4亿元。当中超过6成，即788名长者受害人涉及电话骗案，损失金额达1.87亿元。升幅主要来自「猜猜我是谁」类型骗案，共录得460宗，较去年同期上升1.5倍，损失金额达3,100万元 

洪琦琦称，针对长者受骗情况，警方于本年度会持续加强针对长者的防骗宣传及教育工作，将透过社区网路及长者常用的服务平台，加强针对性的防骗教育，务求令相关资讯更直接、 更有效地传递予长者群体，提高他们的防骗意识。

警方特别针对骗徒指示受害人乘坐的士，前往不同地点交收骗款的手法，亦会进一步加强跨界别协作，并将与香港的士商会合作，为的士司机们举办防骗讲座，加强他们对最新电话骗案手法的认识及警觉性；期望的士司机们在接载乘客期间，如察觉到乘客行为或对话涉及可疑情况，能及早提醒乘客可能面对的受骗风险，并鼓励他们报警求助。

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