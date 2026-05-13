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牛头角车祸｜田北辰倡设高龄司机最高工时 或强制退休年龄

突发
更新时间：22:53 2026-05-13 HKT
发布时间：22:53 2026-05-13 HKT

牛头角彩霞道及振华道交界，今日（5月13日）下午一名70岁的士司机落斜时失控，驾车铲上行人路，直撼两名女途人，其中一人双脚被轧断惨死，另一人则右脚甩脱昏迷，目前仍在抢救。翻查资料，政府目前争取年内收紧商用车司机体检门槛。实政圆桌召集人田北辰则指出，随年纪渐长，人的专注力必定难以维持，进一步建议政府应为强制退休年龄、或高龄人士最高工时立例。

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田北辰表示，暂时未知意外是否涉及70岁的士司机健康问题，但随著年龄增长，人的专注力不能长时间维持：「虽然我唔系专业司机，但都揸惯车。我今日揸长程两三个钟都仲得，但如果再耐，我自己都惊。」他建议本港应为强制退休年龄立例，例如考虑75岁人士是否设最高工时的限制，亦可能到80岁就要强制退休等，直言各界都应要正视人口老化这个社会问题。

翻查今年1月报道，运输及物流局建议修订《道路交通（驾驶执照）规例》，将商用车司机提交体格检验证明书的年龄门槛由70岁降低至65岁，并缩短其驾驶执照有效期，由3年减至1年，即「一年一检」方可续领牌照。政府亦同时建议提高商用车司机视觉能力的要求，以涵盖「视力」和「视野」。当局争取今年第二季落实新安排。

相关报道：商用车司机体检门槛拟降至65岁 业界忧流失「半退休」人手 议员倡增脑退化测试

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