Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商用车司机体检门槛收紧 政府拟下半年交立法建议 田北辰倡设高龄人士最高工时等

突发
更新时间：22:53 2026-05-13 HKT
发布时间：22:53 2026-05-13 HKT

牛头角彩霞道及振华道交界，今日（5月13日）下午一名70岁的士司机落斜时失控，驾车铲上行人路，直撼两名女途人，其中一人双脚被轧断惨死，另一人则右脚甩脱昏迷，目前仍在抢救。翻查资料，政府目前争取年内收紧商用车司机体检门槛。实政圆桌召集人田北辰则指出，随年纪渐长，人的专注力必定难以维持，进一步建议政府应为强制退休年龄、或高龄人士最高工时立例。

相关报道：牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚

田北辰表示，暂时未知意外是否涉及70岁的士司机健康问题，但随著年龄增长，人的专注力不能长时间维持：「虽然我唔系专业司机，但都揸惯车。我今日揸长程两三个钟都仲得，但如果再耐，我自己都惊。」他建议本港应为强制退休年龄立例，例如考虑75岁人士是否设最高工时的限制，亦可能到80岁就要强制退休等，直言各界都应要正视人口老化这个社会问题。

翻查今年1月报道，运输及物流局建议修订《道路交通（驾驶执照）规例》，将商用车司机提交体格检验证明书的年龄门槛由70岁降低至65岁，并缩短其驾驶执照有效期，由3年减至1年，即「一年一检」方可续领牌照。政府亦同时建议提高商用车司机视觉能力的要求，以涵盖「视力」和「视野」。当局争取今年第二季落实新安排。

相关报道：商用车司机体检门槛拟降至65岁 业界忧流失「半退休」人手 议员倡增脑退化测试

运输署指，政府十分重视道路安全及驾驶者的身体状况。为进一步保障道路使用者安全，署方早前就《道路交通(驾驶执照)规例》(第374B章)对驾驶执照申请人／持有人体格证明的要求及机制进行检讨，建议提高商用车司机的体格证明要求，并将商用车司机提交体格检验证明书的年龄门槛由70岁降低至65岁，并缩短其驾驶执照有效期。

政府正小心审视各持份者的意见，以敲定细节及优化立法建议；并继续积极进行法例草拟及各项相关筹备工作，以争取在今年下半年向立法会提交经优化的立法建议，提升整体道路安全水平。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
2小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
7小时前
美国总统特朗普抵达北京开始访华。
01:03
特朗普访华︱团队抵达下榻酒店 逾百人围观车队驶过︱持续更新
大国外交
59分钟前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
3小时前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
8小时前
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:38
牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 7旬司机及两乘客同送院
突发
9小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
14小时前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
7小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
12小时前
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
9小时前