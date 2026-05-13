Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 七旬司机及两乘客同送院

突发
更新时间：15:10 2026-05-13 HKT
发布时间：14:29 2026-05-13 HKT

牛头角发生致命交通意外。今日（13日）下午1时50分，一辆的士驶至彩霞道3号近振华道交界休憩处时，失事铲上行人路，撞倒2名女途人。救护员接报到场，两名年约30多岁的女途人陷入昏迷，由救护车分别送往联合医院和伊利沙伯医院，其中一人在联合医院经抢救后不治。

事件中，七旬的士司机亦报称胸口痛，的士上一对年约60多岁的夫妇乘客同告轻伤，一并获送往伊利沙伯院治理，意外原因有待调查。

附近振华苑12楼居民李先生讲述事件经过，指事发时他在家中乍闻「呯」一声巨响，于是望出窗外查看，即见涉事的士铲入休憩处。他说当时感到惊心动魄：「哇，咁严重」，看清楚后发现「两个人瞓喺度，郁都唔郁」。

意外期间，彩霞道(往彩德邨方向)近彩霞道休憩处的部分行车线、振华道(往康宁道方向)近彩霞道休憩处的部分行车线封闭，现场交通繁忙。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:20
牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 七旬司机及两乘客同送院
突发
3小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
6小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
7小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
2小时前
《爱．回家之开心速递》惊传7月大结局 播足近10年终划句号 疑因一事推倒重来开新处境剧
影视圈
6小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
22小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
2026-05-12 18:35 HKT
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
01:53
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
18小时前
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
3小时前