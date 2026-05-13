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珍惜生命｜西贡英籍翁村屋烧炭寻短 送院抢救后不治

突发
更新时间：03:50 2026-05-13 HKT
发布时间：03:50 2026-05-13 HKT

周二（12日）下午1时许，警方接获海下路一名外佣报案，指一村屋内有烟冒出。人员接报到场，发现一名外籍男子倒卧在村屋的客厅，旁边有一盘烧过的炭，他昏迷被送往将军澳医院治理，其后被证实死亡。警方于现场有检获遗书，死因有待验尸后确定。

据了解，事主为英籍，持香港身分证，有身体病记录。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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