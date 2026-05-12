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九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为「楚撚记 」老板、乐风集团创办人周佩贤

突发
更新时间：23:22 2026-05-12 HKT
发布时间：20:53 2026-05-12 HKT

九龙城太子道西211号，周二（12日）下午1时许警方接获报案，指一名43岁姓周女子在寓所内怀疑轻生。警员接报到场，发现事主倒卧睡房床上，旁边有一盘烧过的炭，证实当场死亡。警方现场没有检获遗书，寻死原因仍在调查。据悉，死者为地产发展商乐风集团的创办人及主席周佩贤。她亦为安安饮食集团创办人，近年参与餐饮生意，最知名为楚撚记大排档。

消息指，周佩贤患有抑郁症多年，需定期复诊及服药。大约一星期前，她向朋友透露自己公司面对严重财政压力，但表明不会寻死。周二凌晨两时她独自回家，当时并无异样，惟至下午时分其朋友收到她的寻死讯息，于是报警求助，可惜最终未能阻止悲剧发生。

翻查资料，洋名Carol的周佩贤，2004年毕业于港大土木工程系，其后留学英国取得金融硕士学位，2012年创立乐风集团，初期公司专注于工厦翻新及拆售，近年转战市区收购及重建，项目涵盖高端住宅、零售及工商物业。近年她亦涉足餐饮业务，包括楚撚记大排档、安安烧、WOFT火锅撚等品牌，惟目前只剩下楚撚记仍在营运。

近年楼市疫后见顶回落，过去低息、高杠杆的地产发展模式受挑战，乐风大角咀的商业项目One Bedford Place于2024年2月沦为银主盘，遭东亚银行接管并推出市场放售，市值约18亿元，当时乐风回应指，与银行保持密切沟通，并就相关物业积极接洽潜在买家，致力寻求最佳交易安排。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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