Canvas系统遭入侵︱警接两宗求助个案 骗徒扮修复漏洞趁机呃个人资料诈骗

网上教育平台Canvas遭黑客组织ShinyHunters攻击，涉及全球2.75亿名用户受影响，本地多间教育机构及院校，包括理大等逾7万名学生及员工资料外泄。警方表示暂时收到两宗求助个案，指涉事系统或数据均储存在本港以外的地方，介入时存在挑战，将透过国际刑警组织，与其他相关国家交流，尽量了解相关情况。

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网络安全及科技罪案调查科总警司林焯豪表示，警方至今收到两宗求助个案，其中一宗报案涉及本地教育机构，指表示未能登入Canvas，发现平台可能出现网络攻击，向警方求助；另一宗为本地市民使用电脑时收到通知，指Canvas系统出现漏洞需要修复，并出现技术支援版面，要求当时人致电求助，以解决相关问题，实为诱骗市民透露个人资料或进行下一步诈骗。该名市民识穿骗局后，主动向警方提供资料，并无损失。

网络安全及科技罪案调查科总警司林焯豪表示，警方就Canvas遭黑客组织攻击一事，接获两宗求助个案。曾志恒摄

林焯豪称，警方从不同海内外情报来源了解事件，得悉涉事系统或数据均储存在本港以外的地方，介入时存在挑战，将透过国际刑警组织，与其他相关国家交流，尽量了解相关情况。他又强调任何网上云端平台都有风险，呼吁巿民选择工具时需留意网络安全，使用时要特别留意相关平台的网络安全可靠度，例如应用时需考虑是否将个人资料放在平台，如果不放进云端平台，是否可进行备份，当有关平台未能提供服务时，有没有其他配套方式帮助日常的工作。