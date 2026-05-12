警队「奋进行动」30年热血传承 擂台父子兵打出逆袭人生

想像一下，11岁的你放学不是去补习，而是被警察爸爸带去和边缘青年一起挥汗打拳！这就是现任警察学院体能教官吴家豪的童年。

「拳击超累人！」家豪笑说。当年爸爸公务忙，为兼顾亲子时间，干脆带他一起去义教「奋进行动」的拳击班。「很庆幸当年跟着爸爸，和那班年轻人一起受训﹑流汗，不仅练就我的意志，更让我决定跟随爸爸的脚步加入警队！」

吴家豪（左）与父亲见证无数迷惘少年透过拳击重拾自信。

热血警爸：「奋进行动」开国功臣

家豪口中的拳击班，是今年满30周年的「奋进行动」所举办的义教青年活动之一。他爸爸—退休督察吴捷斌正是开国功臣。

明日（5月13日）最新一期《警声》报道这对最强父子档，其中吴爸爸表示：「1996年，警队想用运动帮助曾受警司警诫的年轻人走回正轨，计划初名为『突破行动』。」他笑言：「负责活动的同事，知道我懂打拳，所以捉我一起去当义工。我认为活动很有意义，便一口答应，亦特意带同家豪参加。活动反应超好，后来还加入了榄球、跳舞等项目，最后改名为『奋进行动』。」

最强父子档：小跟班蜕变特警及教官

当年擂台边的小男孩，后来当过机场特警，更勇夺世警会拳击银牌！如今家豪接过爸爸的拳套，同样成为义务拳击导师，父子俩成了最佳拍档。

吴家豪（右）认为儿时参与拳击班的经历练就了他的意志。

用拳击打出精彩逆袭人生

「打拳如人生，步伐节奏一有错失，难免要吃对手拳头，但只要及时调整，一样可以逆袭打出KO。」家豪常鼓励学员。

30年来，父子俩看着无数迷惘少年在擂台上找回自信，把他们本在街头惹事的冲动化为人生动力。不少学员后来更加入纪律部队或成为社工，去帮助下一个迷途知返的孩子。

用生命影响生命

这对父子兵的擂台岁月，正是警队「心系社会」的缩影。除日常警务工作外，公余化身「人生导师」，用生命影响生命。以挥拳的力量与陪伴的感染引导青年找回自我价值，带领他们重回正轨，成为社会的正面力量。

「奋进行动」计划自一九九六年创立，由现役及退休警务人员担任义工，旨在透过提供不同种类的运动培训，帮助边缘青年建立正确价值观。

吴家豪（右）儿时被父亲带到拳击班，与其他边缘青年一同接受训练。