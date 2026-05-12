旺角女情侣弃狗｜爱协指金毛狗B已安乐死 患末期狗瘟极痛苦 无法饮水持续抽搐

一对分别28及39岁的本地女性伴侣，早前怀疑将一只年幼患病的金毛寻回犬，弃于旺角黑布街后巷垃圾桶。警方经翻查闭路电视后，昨日（5月11日）在何文田一单位将她们拘捕，揭发案件背后有人疑涉走私动物，单位内另外3只狗亦由爱护动物协会带走照顾。至今日（5月12日）警方与爱协一同见记者交代案情，指涉案两女目前获保释候查，又提到被弃的金毛幼犬患有末期狗瘟，病情严重，持续抽搐甚至无法饮水，经抢救后可惜已回天乏术，兽医团队商议后决定为其安乐死。

爱协兽医试图多种治疗 惟回天乏术

香港爱护动物协会检核部主管（调查及行政）秦美怡提到，金毛幼犬被带到青衣中心治理，兽医检查后发现幼犬患有末期狗瘟。末期狗瘟是一种高度传染性病毒疾病，影响幼犬呼吸、肠胃以及神经系统。爱协兽医团队曾经为幼犬提供包括药物、抗生素以及输液治疗，然而幼犬已病入膏肓，出现持续抽搐、甚至无法自行饮水情况。由于幼犬已失去基本生活能力，承受著极大痛苦，爱协多位兽医共同评估后，决定为幼犬安乐死，免除其痛苦。

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另外3狗未患狗瘟 健康正常

至于涉案单位另外3狗，爱协经检查其健康正常，未有患上狗瘟。爱协对事件予以最严厉谴责，批评涉案人将狗只当垃圾弃置，行为冷血残忍，完全不能接受，提醒市民饲养动物是一生的承诺，主人有责任提供合适照顾、适当医疗，及安全居住环境给动物。爱协呼吁市民不要购买来源不明动物，以及呼吁政府尽快修订《防止残酷对待动物条例》，提高罚则以反映案件严重性。

涉案两女保释候查

旺角警区刑事调查队第10队主管侦缉督察叶皓霖表示，于5月9日早上，警方接获一名清洁工人报案，指于旺角一个垃圾桶内，发现一只怀疑被遗弃的幼犬。幼犬为3个月大金毛寻回犬，身上没有晶片。经深入调查及获区内动物诊所协助后，警方5月11日在何文田一单位拘捕两名分别为28及39岁的本地女子，涉嫌「残酷对待动物」罪，两女现获保释候查，6月中旬向警方报到。

左起：旺角警区刑事调查队第10队主管侦缉督察叶皓霖、爱协检核部主管（调查及行政）秦美怡

警方亦在单位内发现多3只狗，其状况良好，已由爱协照顾。据悉，涉案两女为情侣关系，居住于何文田一500呎单位，单位内另外3狗有晶片针卡等，惟另外3狗来源仍待调查。至于金毛狗B被发现时身上的辣椒油，相信是被弃垃圾桶后，其他人扔垃圾期间所沾染。

警方怀疑有人透过网上平台购买犬只，并走私来港。至于狗只被走私来港是否会再转售，警方称此为调查方向之一，惟案件即将进入司法程序，目前不便透露更多资讯。警方提醒市民，走私动物来港不单触犯法例，而且被走私动物也可能有健康风险，也对市民及香港其他动物带来感染机会。警方强调重视所有残酷对待动物案件，也绝不容许任何残酷对待动物行为。

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警方展示涉案证物，包括疑犯衣著。

幼犬感染狗瘟致死率达八成

爱协资料显示，狗瘟是一种由犬瘟热病毒引起的致命传染病，在香港很常见，尤其是未接受任何疫苗注射的幼犬。这病毒透过染病狗只的分泌物，例如：口水及鼻水传播开去。任何年龄的狗只都有机会被感染，但2至6个月大的幼犬较易受感染。

狗瘟早期病征通常在被感染后3至6日出现。轻微病征包括食欲不振，眼分泌物增多及发烧。病情之后可继续恶化，呼吸、消化及神经系统会被影响。病征包括打喷嚏、流鼻水（透明或黄绿色）、流眼水、痰多咳嗽及肺炎、呕吐腹泻导致缺水及电解质失衡、肌肉抽搐及抽筋。有些狗的牙齿表面珐瑯质会被破坏变得不平滑，爪垫及鼻子亦可能硬化。狗只染上狗瘟后的死亡率可超个 50%，幼犬的死亡率更可达 80%。很多康复的狗只亦会受肺部受损等长期病患困扰，牙齿珐瑯质被破坏及爪垫硬化等将维持一生。

定期注射疫苗可以有效防止狗瘟。幼犬视乎年龄需接受2至3次疫苗。香港爱护动物协会建议幼犬在6星期大接受DP疫苗，然后在8星期大接受 DHPPi+L 疫苗直至12星期大以后，之后每年一次。如家中最近有狗只因狗瘟而死亡的话，最少要等一个月才可再养新狗，与此同时要以1:49漂白水彻底清洁环境。