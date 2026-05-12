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青衣长康邨及青华苑深夜停电 附近街灯及交通灯一度熄灭 中电：5700客户受影响

突发
更新时间：01:02 2026-05-12 HKT
发布时间：01:02 2026-05-12 HKT

青衣深夜发生大停电事故。周一深夜时分，多名青衣居民在网上社交平台表示，长康邨及青华苑出现大规模停电情况，附近一带交通灯及街灯熄灭。从居民上载的照片可见，现场漆黑一片，部分大厦的后梯仍有灯光照明。多辆消防车事后赶往现场调查，并在现场戒备。

警方指，周一（11日）晚上11时55分许，接获多个相关停报告，当中包括青华苑华丰阁电表房冒烟。另外，周二凌晨12时15分，警方接报获长康邨康祥楼一单位位户报案，指煮食期间停电，炉头起火，事件中无人受伤。

至凌晨约12时19分，区内大部分地方陆续恢复供电，不过青华苑华丰阁当时仍未恢复电力供应。据了解，上址电表房怀疑因过热短路「跳掣」，导致大楼停电，预计两至三小时后恢复电力。

《星岛头条》网记者凌晨到场所见，华丰阁地下大堂及对开公园仍然停电，约40名居民到楼下了解。中电人员正于现场进行抢修，亦派出流动发电机到场协助。
 

中电发言人表示，11日晚上约11时51分，中电位于青衣区的11千伏供电系统出现故障，影响约5700名客户的电力供应。中电透过遥距复电，并即时派员到场检查及抢修，于28分钟内为约5350名客户恢复供电。中电正安排临时供电 ，全力为余下受影响客户恢复供电。中电社区支援队与客户经理亦与客户紧密联系，提供适切支援。

至周二凌晨2时15分左右，有当区区议员表示，青华苑供电已恢复正常，中电已驳通临时电，明天中电或再到场进行详细检查及维修。

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