旺角后巷垃圾桶弃病犬案 警查天眼拘女情侣 揭有人疑涉走私动物

旺角黑布街后巷垃圾桶内，上周六（5月9日）惊现一只年幼患病的金毛寻回犬，相信是遭人弃置，引起关注。至今日（5月11日），警方表示经调查后，今早于何文田拘捕一对女性伴侣，并于她们单位内再发现另外3只狗，揭发案件背后有人疑涉走私动物。

警搜屋发现另有3狗 爱协带走照顾

案件当日由旺角警区刑事调查队第四队跟进，至今日警方表示，人员透过锐眼计划翻查闭路电视片段及情报分析后，今早在何文田一单位内拘捕一对女子（28及39岁），涉嫌残酷对待动物。据悉被捕两女为伴侣关系，怀疑有人透过社交平台购买狗只，然后走私来香港。

涉案两女正被扣查，案件由旺角刑事侦缉支援队（动物专队）跟进。另外，警方亦在单位发现多3只狗，分别为3岁金毛寻回犬、8个月柴犬及4岁哥基，由爱护动物协会人员到场带走照顾。

事发于上周六（5月9日）早上10时许，旺角黑布街104号后巷有清洁工人报案，表示在垃圾桶内发现一年幼狗只，怀疑是被人遗弃。相关狗只为金毛寻回犬，约2至3个月大，其健康欠佳，眼睛发炎四肢抽搐，被发现时遭多袋垃圾覆盖，身上沾有潲水及辣椒油。

警员当日接报后赶至调查，相信狗只曾被人不恰当对待，将案件列作残酷对待动物，由旺角警区刑事调查队第四队跟进，而该狗只亦获爱协人员带走照顾。

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