观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚

观塘一名七旬面包店东主今日（10日）疑追寻贼人踪影期间，不幸失足堕楼身亡。消息指，死者为凯施饼店创办人兼东主萧伟坚，警方封锁现场进行调查，追缉在逃贼人的踪影。据了解，萧在伟业街157号华南工业大厦开设面包工场，今日下午他与员工发现相邻的建邦工业大厦后门被人打开，怀疑有人潜入大厦爆窃，于是进行搜查。据知建邦工业大厦与华南工业大厦之间有棚架，有面包工场的职员抵达顶楼时见到萧爬出大厦棚架，未几失足堕楼，跌落3楼冷气槽。

相关新闻 : 观塘工厦疑现贼踪 面包工场男东主追寻期间疑失足堕楼亡

曾被誉为「良心老板」 2024年破产

翻查资料，萧伟坚为潮洲人，1980年中七毕业后获母亲打本开设「凯施餐厅」，并与四名弟妹共同经营，以售卖面包及港式奶茶为主。1990年初，萧伟坚将餐厅转型为饼店，易名「凯施饼店」，售卖每天新鲜制造的蛋糕及面包，最后发展成连锁式饼店。萧伟坚其后开设「面包秀」及「半熟工房」，集团高峰时期聘请约800名员工，他更曾被誉为「良心老板」，事事亲力亲为。

至2022年，萧伟坚被指拖欠薪金及强积金供款，并被业主入禀追租及要求收舖的凯施饼店。在2024年，「凯施」被法庭颁令清盘，同年萧伟坚因未能偿还欠贷被法庭颁令破产。

另外，建邦工业大厦及南华工业大厦分别为一幢9层及8层高的相连工厦，地下为地厂，楼上为工作室，总地盘面积约17,280方呎。第一太平戴维斯指，原由凯施饼店或相关人士持有（观塘伟业街155号建邦工业大厦全幢，及伟业街157至159号南华工业大厦约88.9%不可分割业权份数（不包括3楼）），在2024年由银主及接管人推出放售，意向价约5.1亿元。