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有片｜中九龙干线两重型车疑斗气狂飙 隧道内左穿右插追逐 电单车急避险挨撞

突发
更新时间：07:19 2026-05-10 HKT
发布时间：07:19 2026-05-10 HKT

中九龙干线发生怀疑狂乱驾驶事件。网上流传多段车Cam影片，显示一辆密斗货车与一辆拖头于隧道管道内高速行驶，其间多次无视双白线左穿右插，互相争路，两车一度几乎碰撞，吓得附近车辆纷纷减速闪避，场面惊险。

据了解，事件发生于上周五（8日）下午5时许，地点为中九龙干线油麻地段往启德方向。从网上流传片段可见，当时隧道内车流不算稀疏，涉事拖头及密斗货车沿途不断响咹，并高速于多条行车线之间穿插。最初拖头沿中线高速驶至，密斗货车其后突然切线，两车开始互相争位，期间多次贴近对方车身行驶。

其中一段由尾随车辆拍摄的片段可见，密斗货车突然由中线切入左线，其后再突然转回中线，迫使后方拖头转向右线闪避。未几密斗货车再向右逼近，两车距离一度极近，几乎碰撞，拖头其后减慢车速，密斗货车则切入右线并驶至前方。

另一段影片则显示，当时一辆电单车原本沿中线行驶，惟见两辆重型车高速逼近后，立即转往左线并刻意拉开距离，避免遭波及。有车内乘客目睹情况后惊呼，形容「两架玩紧嘢」，又提醒司机「小心啲」，担心发生意外。

除前方车Cam外，亦有后方车Cam拍摄到事发早段情况。片中可见两辆涉事车辆先后切线，高速逼近其他道路使用者，其间拖头曾多次闪灯，而密斗货车则突然转线避开前方车辆，整个过程历时约数分钟。

事件引起网民热议，不少人批评涉事司机罔顾其他道路使用者安全，尤其隧道内车速较高，一旦失控或碰撞，后果可以非常严重。有网民直言情况如同「公路斗车」，亦有人认为应交由警方跟进调查，并翻查隧道闭路电视，以确认涉事车辆身份及是否涉及危险驾驶。

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