Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门华都花园兄弟爆冲突 14岁少年挨斩头手受伤 17岁胞兄被捕

突发
更新时间：21:41 2026-05-09 HKT
发布时间：21:41 2026-05-09 HKT

屯门发生伤人案。今日（9日）晚上7时许，警方接获报案，指一名14岁少年于屯利街1号华都花园的寓所内，被胞兄用刀斩伤，导致头、眼及手部受伤流血。其后他由44岁外佣带到大堂报警求助。

警方接报到场调查，以涉嫌伤人拘捕伤者的17岁胞兄。据悉外佣亦将涉案利刀带走，交由警方跟进。伤者清醒由救护车到屯门医院治理，至于其胞兄情绪激动，亦由救护车送院检查。

消息称，挨斩的14岁少年就读中三，而被捕的兄长是中四学生，但他自小患有自闭症，需定期覆诊。由于家中空间有限，两兄弟的母亲于一年前搬开居住，每逢周末两兄弟的其中一人，会到母亲家里过夜。事发时疑两兄弟正讨论本星期谁到母亲家里居住，讵料言谈间双方发生争执，有人取来约26厘米长菜刀，怒斩胞弟的右面、额头及右手各一刀；外佣见状制止并夺刀报警。目前案件交由屯门警区刑事调查队第7队跟进。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
影视圈
22小时前
五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
突发
14小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光 于千呎天台「耕种」当城市农夫 超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
5小时前
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
投资理财
8小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
20小时前
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影视圈
19小时前
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万 
投资理财
2026-05-09 06:00 HKT
呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
时事热话
22小时前
向华强细仔向佑新欢曝光 迷恋大9岁失婚纹身女变「躺平」 辣㷫向太怒轰：绝不承认这种女人
向华强细仔向佑新欢曝光 迷恋大9岁失婚纹身女变「躺平」 辣㷫向太怒轰：绝不承认这种女人
影视圈
18小时前