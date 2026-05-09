屯门华都花园兄弟爆冲突 14岁少年挨斩头手受伤 17岁胞兄被捕

屯门发生伤人案。今日（9日）晚上7时许，警方接获报案，指一名14岁少年于屯利街1号华都花园的寓所内，被胞兄用刀斩伤，导致头、眼及手部受伤流血。其后他由44岁外佣带到大堂报警求助。

警方接报到场调查，以涉嫌伤人拘捕伤者的17岁胞兄。据悉外佣亦将涉案利刀带走，交由警方跟进。伤者清醒由救护车到屯门医院治理，至于其胞兄情绪激动，亦由救护车送院检查。

消息称，挨斩的14岁少年就读中三，而被捕的兄长是中四学生，但他自小患有自闭症，需定期覆诊。由于家中空间有限，两兄弟的母亲于一年前搬开居住，每逢周末两兄弟的其中一人，会到母亲家里过夜。事发时疑两兄弟正讨论本星期谁到母亲家里居住，讵料言谈间双方发生争执，有人取来约26厘米长菜刀，怒斩胞弟的右面、额头及右手各一刀；外佣见状制止并夺刀报警。目前案件交由屯门警区刑事调查队第7队跟进。