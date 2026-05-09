狗B遭遗弃旺角后巷垃圾桶 眼流分泌物手脚抽搐 全身沾有潲水辣椒油

旺角发生虐畜案，一只金毛寻回犬幼犬被人遗弃在后巷垃圾桶内，左眼流出分泌物，手脚不断抽搐，全身更沾有潲水及辣椒油。有动物组织负责人痛斥弃狗者冷血「当只狗垃圾咁丢」。

今日（9日）早上10时许，一名清洁工人于黑布街104号的后巷收集垃圾，其间发现一只狗被人遗弃在垃圾桶内，被多袋垃圾覆盖，身上沾有潲水及辣椒油。警员接报到场，发现该狗只健康情况欠佳，怀疑曾被人不恰当对待，经初步调查，案件列残酷对待动物，交由旺角警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。

义工组织「浪浪协进会」负责人潘先生向传媒表示，被遗弃的狗只为金毛寻回犬，约2至3个月大，眼部有分泌物，手脚不断抽搐，怀疑患有「狗瘟」，稍后会将狗狗带到兽医诊所检查。他怒斥遗弃动物的人不负责任，不应将幼犬掉入去垃圾桶弃置。

一只金毛寻回犬幼犬被人遗弃在后巷垃圾桶内。香港动物报图片

幼犬被发现时左眼流出分泌物，手脚不断抽搐。香港动物报图片