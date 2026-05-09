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毒贩租红磡酒店房作毒品储存仓 警检冰毒值59万拘3男女

突发
更新时间：15:35 2026-05-09 HKT
发布时间：15:35 2026-05-09 HKT

贩毒集团将毒品储存于人口较密集市区，并租用酒店房作储存仓，企图掩人耳目。警方经深入调查后，昨（8日）采取行动，在红磡捣破一个毒品储存仓库，拘捕一名本地男子及两名本地女子，检获逾1公斤怀疑冰毒，市值超过59万元。

东区警区反三合会行动组侦缉督察黄焯颀讲述案情时表示，东区警区反三合会行动组探员，经过深入调查及情报分析，成功锁定一个位于红磡区内酒店房间的毒品储存仓，怀疑向港岛区供应毒品。

探员于昨（8日）上午采取行动，持搜令突击搜查相关酒店房，并成功于房间内拘捕三名人士，在房间睡房内检获超过1公斤怀疑冰毒。除此之外，探员亦都检获一个电子磅、大量可再封胶袋、三张酒店房间门匙卡，以及五部手提电话。探员随即以贩运危险药物罪名拘捕该一男两女。

三名被捕男女分别姓甘、姓雷及姓陈，年龄介乎33至52岁，分别报称为电工及无业，现正被警方扣留调查，而部分被捕人有三合会背景。

警方初步调查相信，有人受到贩毒集团以金钱利诱，被招揽参与贩毒活动，今次行动中，警方留意到贩毒集团将毒品储存于人口密度较高的市区，并透过租用酒店房间作为掩饰，提高警方的执法难度。

警方呼吁，市民切勿因一时贪念，轻信他人，以为可以赚取金钱，而参与贩毒活动，因为贩毒集团往往会以金钱利诱他人，作其运毒的工具人。一旦被捕，需要负上严重刑事责任，亦前途尽毁。

警方重申，贩运危险药物是非常严重罪行。根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可被判处终身监禁及罚款港币五百万元。

 

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