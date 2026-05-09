「好市民奖巡回展览」首站沙田新城市广场 母亲节加设「提子」现身快闪活动

警务处本年度将举办三场「好市民奖巡回展览」，持续宣扬好市民精神及携手灭罪的正面讯息。首场展览已于2026年5月5日在沙田新城市广场第一期L1层罗马圆型献技场揭幕；适逢5月10日（星期日）母亲节，大会特别于当日加设由警务处防骗吉祥物「提子」联同「好市民联盟」主持的快闪活动，与市民互动，送上节日惊喜。

市民透过观看「好市民奖光影长廊」加深了解「好市民奖励计划」。

市民驻足欣赏「好市民奖」特辑。

市民踊跃参与展览互动游戏。

快闪活动期间限定纪念品 — 一套四册的「提子绘本」。

今届展览以「好市民．一瞬间．凝力量」为主题，寓意每位市民在日常生活中关键的一瞬间伸出援手，便能凝聚成守护社区的强大力量，让社会变得更温暖、更安全、更幸福。

展览现场设有特色打卡区、摊位游戏及夹公仔机等互动环节。母亲节当日（5月10日）中午12时30分至下午1时30分，「提子」更将现身会场进行快闪活动，与在场人士合照互动，传递「守护家人、齐心防骗」的重要讯息。在快闪活动期间，完成各项互动游戏的参加者，更有机会获赠最新推出一套四册的「提子绘本」。

「好市民奖巡回展览」第一站现正于沙田新城市广场第一期L1层罗马圆型献技场举行，展期至5月11日，每日开放时间为中午12时至晚上8时。展览免费入场，无需登记，欢迎全港市民携同家人到场参与，认识好市民精神，赢取丰富纪念品，共度一个既温馨又有意义的节日。

首站展览过后，巡回活动将继续走进社区。第二站将于今年9月在旺角MOKO新世纪广场举行，第三站则于11月在观塘apm登场，敬请市民密切留意。