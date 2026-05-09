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葵涌7旬保安遭倒车撞爆头 妻悲呛「佢好人又顾家 同事都唔舍得佢」儿子誓追究

突发
更新时间：11:52 2026-05-09 HKT
发布时间：11:52 2026-05-09 HKT

葵涌一工厂大厦地下卸货区，昨（8日）发生夺命工业意外。73岁李男保安员蹲下查看排水渠的施工状况期间，被一部5.5吨货车倒车撞爆头身亡。李男本来已退休，但因「唔钟意停落嚟」游手好闲，即使退休后患上鼻咽癌，康复后仍选择重返保安工作，一生劳累，妻子亦悲叹「佢个人好好，又顾家，同事都唔舍得佢！」

李男与妻及儿子同住青衣区，女儿已婚搬出，李妻指丈夫2018年患上鼻咽癌，接受化疗近一年，康复后仍要覆诊，由于性格「唔想停落嚟」，于是再找保安工作，已在任职的公司工作三年多。李妻诉说亡夫「为人好好，顾家，虽然退咗休，但谂住有最低工资，过吓日辰，佢有畀家用，同事都唔舍徥佢，依家工作大厦的楼上住户，都对佢好好，成日畀生果佢食。」

李男可说家庭经济支柱，李妻两年前不幸患癌，进行化疗电疗，原本做厨师的儿子，因要陪伴母亲去医院进行疗程一度辞去工作，近数月又失业，所以家庭开支落在李男身上，如今却一场意外夺走李的生命，祸不单行。

李的儿子指父亲任职的公司未有接触过他们，但他坦言一定追究责任，「等警方处理好再追究，依家只知拘捕咗司机。至于爸爸为何去整排水渠，仍有待调查。」李妻又指被捕的司机是丈夫工作期间认识的。 

事件发生于昨午金葵工业大厦地下停车场的落货区。案发前李男正于卸货区尽头的转弯位查看排水渠的施工状况，当时货车司机以缓慢车速倒后货车，期间货车的车尾撞到及辗过李男，当场头爆身亡。警方经初步调查，货车于倒车时没有倒车警号，38岁姓郑货车司机以「危险驾驶导致他人死亡」被捕。

 

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