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深水埗街头混战 黑衣男对阵两父子打到烂衫跌金链 三人同被捕两人送院

突发
更新时间：08:11 2026-05-09 HKT
发布时间：08:11 2026-05-09 HKT

深水埗街头发生激烈斗殴事件。网上流传一段影片，显示在桂林街133至135号一间便利店外的行人路上，一名戴鸭舌帽的黑衣南亚裔男子，与分别赤膊及穿灰衣的两父子混战。双方拳来脚往，场面极度混乱。

混战打到飞鞋跌链 途人劝阻

片段中，该名身穿黑衣黑裤、戴黑帽的非华裔男子身材高大，与一名赤膊赤脚的男子在大街上搏斗。黑衣男攻势猛烈，更打到其中一只拖鞋飞脱；半裸男虽一度脱下上衣当作武器挥舞，但仍似处于下风。

随后，一名穿浅灰色上衣的男子加入战团，与半裸男联手夹击黑衣男。灰衣男一度死命扯住黑衣男的衣领，双方拉扯扭作一团。混乱间，有人身上的金链断裂跌落地上，由旁人拾起并交还予半裸男。多名途人见状上前喝止并尝试分开双方，惟双方分开后仍互相指骂，现场引来大批市民围观。

疑因态度问题动武 有人不满对方「手指指」

警员接报赶抵现场，当场截获三名涉案男子。警方表示，事件发生于昨日（8日）傍晚6时10分。初步调查显示，一名61岁男子与一名34岁男子先因口角发生争执，随后另一名38岁男子加入，三人随即爆发肢体冲突。

警方到场后，以涉嫌「在公众地方打斗」罪名拘捕该三名男子，案件交由深水埗警区刑事调查队第七队跟进。

据了解，涉案的61岁及38岁男子为父子关系，均为尼泊尔籍并持有香港身份证；而被捕的34岁非华裔男子则持「行街纸」留港。消息指，事件起因疑与有人不满对方「手指指」、态度嚣张有关。

意外中，61岁男子头部及脚部受伤，34岁男子则胸部及脚部受伤，两人清醒由救护车送往明爱医院治理；至于38岁男子则无受伤，直接被带署调查。

 

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