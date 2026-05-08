Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关连破两案检830万元毒品 屯门夫妻经营毒仓被捕 19岁飞机猪冲关落网  

突发
更新时间：20:14 2026-05-08 HKT
发布时间：20:14 2026-05-08 HKT

香港海关昨日（5月7日）接连在屯门及机场侦破两宗贩毒案，先后拘捕3人。其中在屯门，关员捣破一个由无业夫妻档经营的私人屋苑毒品仓，检获约110万元毒品；而在机场，海关截查一名由伦敦抵港的19岁、任职「Freelance」（自由工作者）的外籍男子，在其行李箱内发现毫无掩饰的720万元氯胺酮。

第一宗案件方面，海关毒品调查科毒品调查第三组调查主任梁锦荣表示，香港海关毒品调查科昨日上午，于屯门码头一带缉毒，其间于区内一私人屋苑截查两名均为29岁的本地男女，并在他们的私家车内发现约5克怀疑霹雳可卡因。 随即他们拘捕。

其后，关员押解两男女到附近单位搜查，再发现约1公斤怀疑霹雳可卡因、30克怀疑冰毒及一批包装工具。两男女为夫妻，报称无业，租用涉案单位约一年，相信受贩毒集团招揽，利用单位储存、包装及分销毒品。涉案毒品总值约110万元，估计供应新界区用家。

第二宗案件同为昨日侦破，海关毒品调查科机场调查课调查主任梁晖诚表示，海关机场科人员根据风险管理及情报分析，在香港国际机场截查一名由英国伦敦经卡塔尔多哈抵港的外籍男子。关员检查其寄舱行李期间，发现9包共约18公斤的怀疑氯胺酮，市值约港币720万元，另外其行李亦藏有一支电子烟。

关员随即以涉嫌贩运危险药物罪名拘捕该名19岁、报称为自由工作者的男子。海关提到，毒贩直接将氯胺酮毒品放入行李箱，纯粹只用普通衣物覆盖，不作其他掩饰。海关一如以往，透过风险管理及使用先进的设备，成功阻止毒品流入本港。

两宗案件仍在调查中，海关强调会留意贩毒趋势，全方位打击贩毒活动，呼吁市民切勿以身试法。如市民有任何关于罪案举报，可以透过24小时热线182 8080、专用电邮[email protected]，或者网上表格举报怀疑贩毒活动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
01:44
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
影视圈
10小时前
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
影视圈
5小时前
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
影视圈
6小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
15小时前
澳洲籍律师MONKIVITCH Samuel Anthony涉多间餐厅「食霸王餐」提堂。资料图片
涉于酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律师还押至6.5再讯
社会
8小时前
李泳汉闹学历罗生门 参选区议员声称读大学政治系 为搲家用竟自爆「高中都冇毕业」
李泳汉闹学历罗生门 参选区议员声称读大学政治系 为搲家用竟自爆「高中都冇毕业」
影视圈
4小时前
高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」
高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」
海外置业
6小时前
星岛申诉王｜50年老字号荣华花鞋店月底结业 老板亲揭原因 香港制造又少一间
星岛申诉王｜旺角50年老字号荣华花鞋月底结业 老板不舍：陪伴走过大半生
申诉热话
5小时前
天气｜母亲节大致多云 短暂时间有阳光 料黑格比「升呢」成强烈热带风暴
天气｜母亲节大致多云 短暂时间有阳光 料黑格比「升呢」成强烈热带风暴 下周二起连落6日雨
社会
5小时前
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
时事热话
7小时前