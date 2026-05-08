海关连破两案检830万元毒品 屯门夫妻经营毒仓被捕 19岁飞机猪冲关落网  

香港海关昨日（5月7日）接连在屯门及机场侦破两宗贩毒案，先后拘捕3人。其中在屯门，关员捣破一个由无业夫妻档经营的私人屋苑毒品仓，检获约110万元毒品；而在机场，海关截查一名由伦敦抵港的19岁、任职「Freelance」（自由工作者）的外籍男子，在其行李箱内发现毫无掩饰的720万元氯胺酮。

第一宗案件方面，海关毒品调查科毒品调查第三组调查主任梁锦荣表示，香港海关毒品调查科昨日上午，于屯门码头一带缉毒，其间于区内一私人屋苑截查两名均为29岁的本地男女，并在他们的私家车内发现约5克怀疑霹雳可卡因。 随即他们拘捕。

其后，关员押解两男女到附近单位搜查，再发现约1公斤怀疑霹雳可卡因、30克怀疑冰毒及一批包装工具。两男女为夫妻，报称无业，租用涉案单位约一年，相信受贩毒集团招揽，利用单位储存、包装及分销毒品。涉案毒品总值约110万元，估计供应新界区用家。

第二宗案件同为昨日侦破，海关毒品调查科机场调查课调查主任梁晖诚表示，海关机场科人员根据风险管理及情报分析，在香港国际机场截查一名由英国伦敦经卡塔尔多哈抵港的外籍男子。关员检查其寄舱行李期间，发现9包共约18公斤的怀疑氯胺酮，市值约港币720万元，另外其行李亦藏有一支电子烟。

关员随即以涉嫌贩运危险药物罪名拘捕该名19岁、报称为自由工作者的男子。海关提到，毒贩直接将氯胺酮毒品放入行李箱，纯粹只用普通衣物覆盖，不作其他掩饰。海关一如以往，透过风险管理及使用先进的设备，成功阻止毒品流入本港。

两宗案件仍在调查中，海关强调会留意贩毒趋势，全方位打击贩毒活动，呼吁市民切勿以身试法。如市民有任何关于罪案举报，可以透过24小时热线182 8080、专用电邮[email protected]，或者网上表格举报怀疑贩毒活动。