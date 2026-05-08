用无线电干扰器冒银行发钓鱼短讯图骗市民帐户资料 警拘2男涉串谋诈骗

有骗徒驾驶车辆在市面游走，并利用车内的无线电干扰器（俗称伪基站）发送伪冒银行短讯，诱使市民点击连结进入钓鱼网站，从而盗取银行帐户资料。警方本周二（5日）接获市民举报经调查后，昨(7日)以「串谋诈骗」罪拘捕2名本地男子，并检获4部手提电话及1部正在运作中的「伪基站」，事件中未有任何损失。

被捕男子车内伪基站运作。

商业罪案调查科讹骗调查组督察罗君杰讲述案情。刘汉权摄

商业罪案调查科讹骗调查组督察罗君杰讲述案情时透露，警方于5月5日接获5名市民向银行查询及举报，指收到冒充银行发出的短讯，短讯声称银行系统进行升级，要求市民登入银行网站，输入银行资料，声称可获得几百元现金回赠，这些短讯同时附有钓鱼网站连结，市民只要输入银行个人资料，资料便会被盗用。

这些短讯发送人名称用＃字开头，冒充已登记认证银行系统发送短讯，意图误导市民以为是认证银行发出的短讯，当市民揿入去，被引导至伪冒网上银行登入页面，并被要求输入网上银行资料。今次有市民入到网站，发现有可疑，随即向银行作出举报，而银行亦迅速通知警方。警方介入调查，今次事件未有任何损失。

警方高度关注案件，商业罪案调查科随即展开情报分析及深入调查，为了防止有市民受骗，警方迅速作出跟进调查，并锁定两名涉案本地男子。

警方于昨日（7日）上午，在土瓜湾一带展开代号「铁证」拘捕行动，成功以「串谋诈骗」罪拘捕两名男子，年龄分别为70岁及47岁。调查显示，两人涉嫌驾驶犯案的车辆，在市面四处游走，利用车内的「伪基站」发送伪冒银行短讯，并透过附有「#」字头的发送名称进行伪装，诱使市民点击连结进入钓鱼网站，从而盗取银行帐户资料。

行动中，警方在两名被捕人身处的私家车内检获四部手提电话，以及一部正在运作的伪基站装置。而该装置已交由通讯事务管理局办公室作进一步检验，两名被捕人现正被扣留调查。

在技术层面方面，犯罪分子利用2G网络缺乏「双向认证」的安全漏洞，透过伪基站发射强大讯号，诱使周边手机自动进入2G网络，继而绕过电讯商网络，直接强制向市民发送诈骗短讯。

警方借此提醒市民，如发现手机讯号短时间内由4G或5G异常转为2G，并随即收到不明来历短讯，应提高警觉。市民亦切勿点击任何来历不明或可疑短讯内的连结。如有怀疑，应直接向网络供应商或相关机构核实，或使用警方「防骗视伏器」（Scameter）评估可疑网站风险，亦可致电「防骗易」热线18222查询。最后，警方强调，串谋诈骗属严重罪行，一经定罪最高可判处14年监禁，呼吁市民切勿以身试法。