黑帮电骗集团扮财仔追数 警拘13男女 疑犯试图湮灭证据事败

警方昨日（5月7日）展开代号「军域」的执法行动，破获一个由三合会操控、假扮财务公司追债的电话诈骗集团，并以「串谋诈骗」、「妨碍司法公正」及「洗黑钱」等罪，在全港各区拘捕12男1女（21至49岁），包括集团骨干。

警方有组织罪案及三合会调查科总督察胡潇潇今日（5月8日）见记者时表示，行动成功瓦解该集团位于葵涌一工厦单位的诈骗中心，拘捕过程中部分被捕人曾尝试丢弃及破坏手提电话以湮灭证据。不过，警方最终仍检获40多部平板电脑及手提电话、多张电话卡及数万元的现金。在检获的电脑证物中，亦发现有至少超过2,000人的资料。

警方展示涉案证物，包括电话及现金。刘汉权摄

该集团分工精细，骨干成员负责营运诈骗中心，并有专人负责打电话，亦有成员负责招揽工作，例如招揽「傀儡」去提供银行户口及电话卡。集团犯案手法方面，他们是随机或非法取得受害人的资料，然后假扮财务公司的职员致电受害人追债，要求受害人将欠款转帐至指定银行户口。过程中，他们能够说出受害人的姓名、地址、身分证号码，甚至是债务详情。

一旦受害人转帐，骗徒会利用手续费等借口，或是以恐吓手段要求受害人再次交钱，直到受害人发现被骗。该集团涉及今年 2 月至 4 月期间至少20宗案件，涉案金额超过港币100万元。警方调查仍在进行中，相信该集团涉及更多案件。

警方有组织罪案及三合会调查科总督察胡潇潇。

警方呼吁市民应提高警觉，即使来讯来电的陌生人能说出个人资料，并不代表他们就是真实的财务公司职员。市民一定要主动查证，并再三核实对方的身分。根据《银行营运守则》，贷款机构在聘用收数公司追讨欠款前，必须预先发出书面通知。通知内容必须包括有关欠款款额、欠款时间、贷款机构可加收的追债费用，以及贷款机构债务追讨部门的联络方式等资料。

如果市民有怀疑，可以致电防骗易热线18222查询。除此之外，借出户口给他人作非法用途，可能会构成洗黑钱罪行，最高刑罚为罚款港币500万元及监禁14年。警方呼吁市民切勿借出户口给他人，以免触犯法例。如有疑问，应立即与警方或银行联络。

