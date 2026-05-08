牛头角司机双黄线泊车声大夹恶 抄牌警：你侮辱我老母 就系侮辱我

网上今（8日）日流出一条短片，一名男子驾驶一辆私家车在牛头角佐敦谷北道双黄线停车，遭警员抄牌票控，司机不满爆粗问候一名高级警员，该警义正词严警告：「我哋着住制服系警察，唔代表可以畀你侮辱」，途人仗义执言撑警：「讲粗口，离晒谱」，该司机收下告票后败走告终。

片段全长8分44秒，一开始即是戏肉，只见一辆警车横亘路中，双黄线旁停泊多辆汽车，其中一名秃头司机正与一名高级警员争执中，司机声称：「我冇泊到车」，高警：「呢架乜嘢嚟㗎？双黄线喺度做乜？你点考到车牌？」

司机又说：「我行唔到」，该警反驳：「行唔到就摆喺呢度？」、「讲乜嘢老母？」、「我哋着住制服系警察，唔代表可以畀你侮辱！」，司机自知理亏，有所收歛：「我依家冇侮辱你」。

该警为母亲抱不平：「你侮辱我老母，就系侮辱我，我老母生我嘅」。事件引起不少途人围观，大都不屑司机横蛮无理：「讲粗口，离晒谱」、「讲粗口唔啱 ，双黄线仲巴巴闭喺呢度」。

该警员连忙向明事理的市民敬礼：「唔该晒，咁多位」。司机见自己大失人心，抛出一句酸葡萄的说话：「巴X闭你」，他最后收到告票后悻悻然登车离去。