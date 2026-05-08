《香港重案解密》今日登场 警队博物馆展览厅展示不少大案

由警务处出版、结集真人真事缉凶实录的《香港重案解密》今日正式登场！这本书破天荒公开多宗轰动大案鲜为人知的侦缉内幕。不过说起缉凶破案，知否港岛半山其实隐藏一个历史上轰动大案的展览厅？

这座由旧差馆活化而成的隐世建筑，封存多个真实案件的绝密资料同展品！可以一窥历史奇案及警队的侦缉行动，还可以揭开多宗惊天大案背后的谜团，直击当年搜证的蛛丝马迹！

这处本身还是二级历史建筑，展示警队百几年历史，还可以免费索取《香港重案解密》实体书。

这处就是位于甘道警队博物馆，原址为湾仔峡警署。1988年11月25日正式对外开放，其后活化并于2022年9月15日以全新面貌与公众再次见面，活化后博物馆设有四个展览厅：历史展览厅、专题展览厅、严重罪案展览厅及三合会展览厅，展示了香港警队成立至今逾180年历史。