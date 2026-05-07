狗只入食肆︱宠物友善餐厅负责人表示支持：可以畀团体包场 让宠物进入室内范围

政府放宽狗只进入食肆，食环署本月18日起接受食肆申请，至下月8日结束，预计六月中旬批出首轮申请，七月起正式实施，具体日期稍后公布。有宠物友善餐厅东主对政府安排表示欢迎，又指未来数天会入纸申请，「申请牌照绝对有帮助，可以畀啲宠物团体包场搞活动，咁就可以畀啲宠物进入室内餐厅范围」。

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位于观塘海滨道的Luna Sea是宠物友善餐厅，负责人陆先生表示，今年1月接手餐厅，而上一手同样是宠物友善餐厅，自己亦很喜欢小动物，所以会继续容许主人带宠物到场光顾。对于食环署今月开始接受申请，并预计7月开始容纳狗只进入获准的食肆，他表示欢迎并计划在未来数天入纸申请，又指申请牌照绝对有帮助，「而家会安排有宠物嘅客人坐外面，因为都会担心一啲唔喜欢宠物嘅客人会唔钟意，之后有牌就可以畀啲宠物团体包场搞活动，咁就可以畀啲宠物进入室内餐厅范围」。

他指现时已有一部车仔，专门放置宠物使用过的食具，之后会独立清洗，不会与人类使用的食具混在一起。

陆先生指现时有一部车，专门放置宠物使用过的食具，并会独立清洗，不会与人类使用的食具混合清洗。曾志恒摄

陆先生计划在未来数天入纸申请。曾志恒摄

位于观塘海滨道的Luna Sea是宠物友善餐厅。曾志恒摄