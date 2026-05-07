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西环科士街打卡热点发生车祸 女子企出马路影相遭的士撞伤脚送院

突发
更新时间：19:06 2026-05-07 HKT
发布时间：17:45 2026-05-07 HKT

近年西环成为内地游客的旅游热点，其中科士街与爹核士街交界的百年石墙树更是超级热门打卡圣地。今日（7日）下午3时许，一名23岁姓张女子在士街与爹核士街交界被一辆驶至的士撞倒，脚部受轻伤，由救护车送往玛丽医院治理。根据司机提供的车cam片段可见，女子当时替朋友影相，其间她站出马路并蹲下，怀疑未有察觉有的士驶近而挨撞。

西环科士街近期在社交平台小红书爆红，不少年轻内地旅客会到科士石墙树群或附近一餐厅的「Hong Kong be happy」招牌合照，惟他们拍照时擅自走出马路。早前已有网民批评游客走出铁栏范围，于马路中央「摆Pose」拍照，影响道路安全。

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