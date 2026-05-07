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东隧口夺命车祸│死者为著名电单车赛车手 雄安车队「元老级」成员

突发
更新时间：14:02 2026-05-07 HKT
发布时间：14:02 2026-05-07 HKT

东区隧道口夺命车祸，死者胡志强（58岁）驾驶绵羊仔电单车驶入东区隧道范围时，失控撞壆伤重死亡。据了解，死者为著名电单车赛车手「细胡」，雄安车队资深成员，多次出战澳门、珠海及泰国赛事，屡获殊荣，队员对他不幸意外身亡均表婉惜。

有市民在网上悼念死者。
有市民在网上悼念死者。

有队员对《星岛头条》表示，细胡单身，一直未结婚，独居鲗鱼涌南丰新邨一单位。细胡热爱驾驶电单车，最早加入雄安车队的资深成员，编号「17」，在车队地位崇高，在他印象中，细胡性格友善，喜欢独来独往，每逢车队有活动，他都积极参与支持。据他所知，细胡虽已退下火线，但对赛车的热情不减，早前曾赴宁波观看赛事。

噩耗传出后，其朋友纷纷在网上悼念：「RIP」、「一路好走」。

细胡(右)为雄安车队资深成员。
细胡(右)为雄安车队资深成员。

事发于今（7日）凌晨零时51分，胡驾驶一辆Yamaha Cygnus「绵羊仔」电单车沿鲤鱼门道驶入东区隧道范围，往香港方向行驶，其间在隧道入口前失事，撞向左边路壆并向前滑行及翻侧，铁骑士当场受伤倒地。头部大量出血，随即将他送往联合医院抢救，惟延至凌晨3时46分不治。

 

相关新闻：油塘东隧入口绵羊仔撞壆 铁骑士头部重创送院亡

 

 

 

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