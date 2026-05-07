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珍惜生命｜大围美松苑29岁男子烧炭 昏迷送院亡

突发
更新时间：02:16 2026-05-07 HKT
发布时间：02:16 2026-05-07 HKT

周三（6日）晚上7时56分，警方接获一名女子报案，指怀疑其29岁姓叶儿子在美田路29号一单位内烧炭自杀。救援人员接报到场，发现男事主倒卧于睡房内昏迷不醒，旁边有一盘烧过的炭。事主随即被送往威尔斯亲王医院抢救，惟其后证实不治。

警方经初步调查，案件列作「自杀」处理，现场未有检获遗书。死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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