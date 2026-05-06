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警推全新幼儿绘本《提子与您 穿越童话》 糖妹与大提子走进校园 陪小朋友读故事学防骗

突发
更新时间：21:27 2026-05-06 HKT
发布时间：21:27 2026-05-06 HKT

为持续深化校园及社区防骗教育，警队推出全新幼儿绘本套装《提子与您 穿越童话》。是次计划延续吉祥物「提子」陪伴学童成长的精神，突破传统宣传框架，将安全知识与品德教育深度融入生动故事中，为亲子共读及校园教学带来崭新选择。

全新绘本一套四册，将防骗、安全、诚实等价值观融入经典故事。《小红帽与糖果屋》教导小朋友不走失、冷静求助；《小琳与提子公园》传递诚实不贪心的美德；《国王与提子大臣》则鼓励识破骗局。套装更收录互动游戏书，可扫描书中的二维码播放原创儿歌，让学习变得轻松有趣。绘本采用6吋乘6吋精巧尺寸设计，轻巧便携不占空间，家长可利用碎片时间与孩子随时共读，让安全教育融入日常。

为推广绘本，艺人糖妹早前与小萌警合作拍片，更于5月5日至7日走访港、九、新界六间幼稚园举办读书会。活动期间，糖妹与大提子人偶一同培训「防骗小侦探」，并设互动问答环节，向学童教授辨识诈骗的方法。参与小朋友获赠绘本套装，答对问题更得到精美礼品。现场气氛热烈，孩子们争相与大提子合影，满载欢乐。

警队已于3月30日在各大社交平台推出有奖问答游戏，首批100名参加者已免费获赠绘本套装。未能参与的市民，可留意警队社交平台后续活动，亦可透过提子专页浏览网上揭页版，或到公共图书馆借阅实体绘本。

提子始终坚守走进校园、守护孩童的初心，以寓教于乐的形式，将安全意识与美好品德传递给每一位孩子，携手家庭与校园，陪伴孩子平安向善、快乐成长。

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