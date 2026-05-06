赤柱监狱话剧音乐汇演逾300中学师生观赏 在囚人士分享经历冀引以为鉴

惩教署今日（5月6日）邀请来自十间学校、共超过300名中学师生到赤柱监狱，欣赏「惩教先锋计划」之「创艺展更生」在囚人士话剧音乐汇演，并邀请天主教香港教区主教周守仁枢机担任主礼嘉宾。

在汇演活动中，在囚人士为学生演出名为《第十日之后》的话剧。剧中主角面对求职困难，在朋辈诱骗下以「刷单」形式网上诈骗，更借出银行户口洗黑钱，最终在犯罪后第十天被捕及入狱。惩教署期望通过此剧，让学生了解时下流行的诈骗手法及从事犯罪活动的沉重代价，以提醒他们做一个奉公守法的公民。

在分享环节中，一名因洗黑钱罪行而入狱的在囚人士向学生分享自身经历，并希望他们引以为鉴，避免因一时贪念而犯罪，最终令自己失去自由。

「创艺展更生」在囚人士话剧音乐汇演是惩教署与天主教香港教区教友监狱福传组织，自2011年起于赤柱监狱合作推行的计划。计划旨在将艺术治疗融入更生服务中，通过一连串的艺术创作工作坊协助在囚人士自我探索及了解。此外，是次活动共有超过300名中学师生走进惩教院所，亲身接触在囚人士，了解犯罪的沉重代价和守法的重要性。同时，学生亦可通过在囚人士的创作及表演，加深对惩教署多元化更生计划的认识，从而明白和认同更生的重要性和社会共融的意义。

惩教署推行「惩教先锋计划」，致力向青少年宣扬「爱护家国、奉公守法、远离毒品、支持更生」的信息。「惩教先锋计划」推行至今，参与各项活动的青少年及各界人士共超过59万人次。