秀茂坪宝达邨两男女倒毙单位 消息指为已离婚夫妇 重案组接手跟进
更新时间：18:41 2026-05-06 HKT
发布时间：16:45 2026-05-06 HKT
发布时间：16:45 2026-05-06 HKT
秀茂坪发生双尸案。今日（6日）下午4时许，警方接获报案，指怀疑有人于宝达邨达欣楼一单位内轻生，消防人员破门入内，发现有一对男女昏迷屋内，经检验后证实当场死亡。警方正调查事件，交由秀茂坪警区重案组跟进。
消息指，两名死者为已离婚夫妇，男死者被发现在单位内上吊，而女死者则倒卧地上，眼有瘀伤。据了解，一名男子较早前接获70多岁兄弟的寻死短讯，担心他发生意外，遂向警方报案，讵料最终未能挽救事件。
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香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
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