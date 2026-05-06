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秀茂坪宝达邨两男女倒毙单位 消息指为已离婚夫妇 重案组接手跟进

突发
更新时间：18:41 2026-05-06 HKT
发布时间：16:45 2026-05-06 HKT

秀茂坪发生双尸案。今日（6日）下午4时许，警方接获报案，指怀疑有人于宝达邨达欣楼一单位内轻生，消防人员破门入内，发现有一对男女昏迷屋内，经检验后证实当场死亡。警方正调查事件，交由秀茂坪警区重案组跟进。

消息指，两名死者为已离婚夫妇，男死者被发现在单位内上吊，而女死者则倒卧地上，眼有瘀伤。据了解，一名男子较早前接获70多岁兄弟的寻死短讯，担心他发生意外，遂向警方报案，讵料最终未能挽救事件。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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