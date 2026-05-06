油价｜三部门打击非法燃油 半个月连破19案拘27人 有黑帮利用偷渡客经营鬼油站

油价高企下鬼油站猖獗，威胁市民安全。香港海关、警务处以及消防处，于4月13至30日期间，展开代号「击破」全港性联合行动，由海陆两路全方位打击走私非法燃油及市区贩卖黑点，共侦破19宗案件（14宗涉汽油，5宗涉柴油），共拘捕25男2女（20至63岁），其中10人为鬼油站经营者、6人为顾客、6人为跨境车司机、5人为船员。行动中，人员共检获15部车辆、1艘快艇，以及超过2.1万公升非法燃油（包括8000公升汽油及1.3万公升柴油），涉案物品总值约330万元，其中燃油市值约70万元，应课税值约5万港元。行动中，有非法油站为黑社会操控，由偷渡客经营，每月营业额可达180万元。

海关海陆两路打击 截获多部改装跨境车

海关税收罪案调查科税收调查第三组指挥官张业泰表示，在源头打击方面，海关分别于4月13及18日，在香园围口岸破获4宗陆路走私非法燃油案件，扣查4部跨境私家车，检获1200公升汽油，拘捕4名男司机。海关提到，涉案私家车经改装，入油位置有两至三个，油缸体积大于同款车辆。海关相信，这些车辆在内地入满油后，将燃油偷运来港，或是到非法油站直接贩卖，或是将燃油运到仓库暂存，以待之后透过本地车辆运到市区兜售。目前，海关仍在调查案件，涉案车辆已被移交至机电工程署详细检查。除陆路以外，海关海域科亦分别于4月7 、13、17及19日，分别在果洲群岛、长洲及青衣一带迅速执法，破获3宗非法燃油走私案件，拘捕5名船员，检获4000公升非法燃油。

至于打击流动鬼油站方面，海关、消防和警务人员分别于4月14、16及 22日，在乐富、九龙湾、黄大仙、青衣及启德破获5个流动鬼油站，拘捕8男1女，当中4人相信是经营者，5人为顾客。相关行动中海关检获9部车辆，当中5部属供应一方，其余4部属购买一方。另外，三方人员分别于4月22日及28日，在荃湾及元朗破获一个非法加油站及一个非法燃油仓库，拘捕3男1女，当中2人为经营者、1人为顾客、1人为跨境车司机。

警破黑帮鬼油站 揭偷渡客沦「替死鬼」

警务处新界南总区反三合会行动组高级督察梁成杰表示，其中在4月22日被捣破的荃湾城门道非法电油站由三合会操纵，警方调查后2名负责经营油站的男子及1名本地男顾客被捕，涉嫌「非法处理或管有未完税汽油」；另外2名经营者也是偷渡客，同涉「非法入境」被捕。

警方提到，相关非法油站为固定，隐藏于城门水塘附近山边，专做熟客生意，以铁皮屋作掩饰，表面与乡郊建筑物相似。油站内有油枪、油表、油泵等工具之外，也有一个供两名偷渡客休息的货柜屋，令油站可以24小时全天侯运作。警方亦在相关鬼油站检获两本数簿及4.4万元现金，初步相信相关非法油站每月营业额可达港币180万元。

警方提到，不法集团利用报酬低的偷渡客作「替死鬼」，减少核心成员曝光风险，增加执法难度。涉事非法油站一百米范围内已有民居，有数十户村民居住。油站完全缺乏消防设备，带来极大安全隐患，一旦起火或爆炸，极可能引起山火并波及民居，村民犹如身处「计时炸弹」威胁。警方直斥，不法集团为谋私利，罔顾公众安全，凌驾市民性命，行为极度卑劣，予以强力谴责。警方目前调查仍在继续，不排除更多人被捕。

闹市停车场藏非法油站 难逃消防无人机侦查

消防处打击非法燃油转注特遣队高级消防队长杨俊华表示，一直与香港海关及警务处紧密合作，透过部门间协助与情报分享，共同制定针对性策略。本次联合行动期间，消防处整合分析不同渠道情报，部署巡查路线及突击行动，分别在九龙湾及筲箕湾捣破4个非法柴油加油站，并在深圳湾捣破了一宗过量储存危险品个案，共检获超过1.1万升柴油及一批加油工具。

行动中5名涉案人士（34岁至53岁）被截获，他们涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将被检控。消防处已检走涉案柴油及工具，将向法庭申请充公。上述个案中，有3个是非法加油站是由货车改装掩饰，隐藏于闹市露天停车场。消防处利用无人机在策略性位置俯瞰式巡逻，其间识别出可疑举动并针对性部署，最终成功捣破。

消防处指出，这些非法加油站并未安装应有消防设备，缺乏妥善管理。由于该露天停车场位于高架道路旁，邻近更有众多住宅屋苑及商业大厦，万一泄漏、火警甚至爆炸，将造成极严重伤亡及财物损失。消防处对于不法分子为图私利而罔顾公众安全行为绝对「零容忍」，会果断执法，绝不姑息。

海关警方消防齐呼吁 切勿光顾助长非法油站

警方呼吁驾驶者切勿再贪图便宜，光顾并助长任何非法油站，并警告购买非法燃油属违法行为，一经定罪会留有案底，而涉案车辆亦会被充公 。警方又强调保障市民生命安全是首要任务，不允许任何人为一己私利罔顾公共安全，会持续联同其他政府部门积极执法，全力打击非法加油活动。

消防处亦提醒，市民切勿光顾这类非法加油站。若怀疑有不法分子经营非法燃油转注活动，例如发现有车辆长期停泊于路边，且车内备有油缸、油枪、油喉及电泵等工具；或闻到强烈的汽油味；又或发现有处所频繁有车辆停靠，甚至出现等候入油车龙，请立即举报。在确保自身安全的情况下，市民可以拍摄照片或影片，并上载至消防处「火警危险电子投诉平台」内的「油击举报眼」举报。此外，市民亦可致电 24 小时热线5577 9666联络消防处，处方将会即时跟进。

海关则指，这次联合行动彰显特区政府打击非法燃油决心，未来香港海关、消防处及警务处会继续多管齐下，全力打击非法燃油活动。海关提醒市民切勿光顾这些非法油站，以免留下案底、负上刑责，使用非法燃油亦可能损毁车辆，影响行车安全；从事运输业跨境司机亦切勿参与任何走私活动，根据《进出口条例》，任何人对进口或出口未有申报的物品，一经定罪最高可被罚款港币200万元及监禁7年。市民可致电海关24小时热线182 8080，举报怀疑非法燃油活动。

海关税收罪案调查科税收调查第三组指挥官张业泰（中）、消防处打击非法燃油转注特遣队高级消防队长杨俊华（右）、警务处新界南总区反三合会行动组第二队高级督察梁成杰（左）。