珍惜生命｜九龙湾启业邨男子堕楼 当场死亡
更新时间：14:58 2026-05-06 HKT
发布时间：14:58 2026-05-06 HKT
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九龙湾启业邨有人堕楼死亡。今日（6日）下午1时20分，启裕楼一名男子从高处堕下，倒地不起。救护员到场，惜事主已当场死亡。
警方用帐篷遮蔽死者遗体，初步相信事主从启裕楼高层梯间跃下死亡，正调查事件原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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