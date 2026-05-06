Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车Cam直击｜元朗怪男抢的士长青隧道内切双白线 逆线险撞对头巴士

突发
更新时间：07:16 2026-05-06 HKT
发布时间：07:16 2026-05-06 HKT

元朗周二凌晨发生离奇抢的士案件，一名43岁姓江男子在元朗朗日路近西铁站截乘一辆市区的士，其间突然情绪激动，声称遭人追斩，并从后座跳到前座喝令司机落车。62岁姓陈男司机见对方行为异常，未有反抗，男子其后强行抢走的士，沿三号干线经大榄隧道往九龙方向逃去。

据悉，涉事的士沿途左摇右摆，更不时切双白线，如「舞龙」般行驶。网上流传的车CAM片段显示，当时长青隧道正实施单管双程行车，左线往九龙方向，右线则往元朗方向，中间行车线封闭分隔来回车流。

涉事的士驶至隧道内时，一度险撞左边石壆，其后更连切双白线逆线行驶，对面线私家车及时避开。当驶近九龙出口时，的士已完全逆线，险与一辆双层巴士迎头相撞，幸巴士及时煞停。最终，的士撞向隧道口一条封闭管道的闸栏，右边车身及车头严重损毁，逆线停于路中心。

的士停下后，涉案男子并无逃走，而是呆坐司机位「等拉」。警方调查后证实，现场并无人追斩事主，相信所谓被追斩纯属虚构，不排除有人出现幻觉。据了解，涉事男子持有俗称「白卡」的残疾人士登记证，并只持有已过期私家车驾驶执照，未持有的士牌照。

相关新闻：元朗怪男抢的士 闯长青隧道逆线「舞龙」 声称现幻觉被捕

警方其后以涉嫌「擅自取去交通工具」、「无牌驾驶」、「无第三者保险」及「危险驾驶」等罪名拘捕该名男子，案件交由新界南总区交通意外调查队第二队跟进。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
11小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
15小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
15小时前
星岛申诉王 | 五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！
申诉热话
10小时前
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
20小时前
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
影视圈
15小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
21小时前
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸搭两程俾一程 限指定支付方式
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸「搭两程俾一程」 限指定支付方式
旅游
14小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
20小时前
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
饮食
16小时前