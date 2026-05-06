车Cam直击｜元朗怪男抢的士长青隧道内切双白线 逆线险撞对头巴士

元朗周二凌晨发生离奇抢的士案件，一名43岁姓江男子在元朗朗日路近西铁站截乘一辆市区的士，其间突然情绪激动，声称遭人追斩，并从后座跳到前座喝令司机落车。62岁姓陈男司机见对方行为异常，未有反抗，男子其后强行抢走的士，沿三号干线经大榄隧道往九龙方向逃去。

据悉，涉事的士沿途左摇右摆，更不时切双白线，如「舞龙」般行驶。网上流传的车CAM片段显示，当时长青隧道正实施单管双程行车，左线往九龙方向，右线则往元朗方向，中间行车线封闭分隔来回车流。

涉事的士驶至隧道内时，一度险撞左边石壆，其后更连切双白线逆线行驶，对面线私家车及时避开。当驶近九龙出口时，的士已完全逆线，险与一辆双层巴士迎头相撞，幸巴士及时煞停。最终，的士撞向隧道口一条封闭管道的闸栏，右边车身及车头严重损毁，逆线停于路中心。

的士停下后，涉案男子并无逃走，而是呆坐司机位「等拉」。警方调查后证实，现场并无人追斩事主，相信所谓被追斩纯属虚构，不排除有人出现幻觉。据了解，涉事男子持有俗称「白卡」的残疾人士登记证，并只持有已过期私家车驾驶执照，未持有的士牌照。

相关新闻：元朗怪男抢的士 闯长青隧道逆线「舞龙」 声称现幻觉被捕

警方其后以涉嫌「擅自取去交通工具」、「无牌驾驶」、「无第三者保险」及「危险驾驶」等罪名拘捕该名男子，案件交由新界南总区交通意外调查队第二队跟进。