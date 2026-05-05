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海关连破两宗内河船走私 检4000万元货物包括药物针剂

突发
更新时间：17:22 2026-05-05 HKT
发布时间：17:22 2026-05-05 HKT

香港海关在4月20日及21日，分别侦破两宗海路走私案件，在两艘前往澳门的内河船里，检获市值超过4,000万元未列舱单货物，包括怀疑药剂制品、美容针剂、减肥针剂、烟草产品、受管制膨鱼鳃等等。海关揭发，涉案货物大部分都需要进出口许可，不法分子利用日常生活用品伪装走私货物，企图逃避检查，但最终难逃法网。

海关港口及海域科海域行动组高级督察黄芷欣表示，海关区域巡逻船分别在4月20日晚上约7时半，以及4月21日晚上约10时，在屯门烂角咀对开水域先后截停两艘前往澳门的内河船。其中第一艘船没有使用货柜装货，船舱内布满大量散装货物；第二艘船则同时散装及用货柜装载货物。当关员登船要求提供载货舱单时，船员只能提供简单粗疏文件，未能显示两船所载货物详细资料。

涉案药物针剂。海关图片
涉案药物针剂。海关图片
涉案药物针剂。海关直播截图
涉案药物针剂。海关直播截图

其后，海关将两船押送往屯门海关船队基地作进一步调查，发现大量未列舱单货物。案件由海关有组织罪案调查科跟进。海关有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任胡雪儿续指，这批货物最初报称载有保健品、日常用品、衣服或鞋类，然而经点算后，发现超过100万件怀疑药剂制品、约9700支减肥针、约2000支美容针、超过35公斤烟草产品以及约13公斤怀疑受管制膨鱼鳃。涉案药物针剂中，超过一半包装标示第一类毒药成分。

海关仍在调查案件，正追查货物来源及最终目的地，不排除更多人被捕。海关呼吁市民切勿使用来历不明的药物针剂。海关重申，走私属严重罪行，根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物即属违法，一经定罪最高可被判罚款200万港元及监禁7年。市民如有任何走私活动消息，可透过24小时热线182 8080，或专用电邮[email protected]举报。

海关有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任胡雪儿。
海关有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任胡雪儿。
海关港口及海域科海域行动组高级督察黄芷欣。
海关港口及海域科海域行动组高级督察黄芷欣。

 

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