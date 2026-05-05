屯门警区单车安全约章签署仪式今举行 携手推动道路安全文化

（2026年5月4日）为提升青少年对单车安全的认知，并加强其对道路使用的责任感，香港警务处屯门警区于5月4日假南屯门官立中学举办「屯门区单车安全约章签署仪式」。活动邀请参与师生了解单车安全的重点，并由校警双方代表正式签署《屯门区单车安全约章》，期望以具体承诺凝聚安全意识，守护每段骑行旅程。

新界北交通道路安全组警长向学生分享骑行安全要诀，并进行问答环节 。

马总警司与陈耀明校长陪同政府部门代表及一众嘉宾进行监誓仪式┌

马伟卿总警司与陈耀明校长签署单车安全约章

马伟卿总警司颁发单车安全约章予南屯门官立中学陈耀明校长。

仪式获屯门区扑灭罪行委员会主席邓振强先生、南屯门官立中学校长陈耀明先生、香港交通安全队新界北总区代表、民政事务处、运输署等政府部门代表，以及多位区议员出席。约250名师生踊跃参与，气氛热烈。

活动由屯门警区指挥官马伟卿总警司担任主礼。马总警司致辞时表示，单车安全教育须「从小培养」，并将是次推出的《约章》比喻为一颗「安全种子」，期望能在学生心中扎根，守护其一生。其后，新界北交通道路安全组警长进行专题讲座，透过具启发性的真实案例，向学生剖析潜在风险，并分享单车骑行的安全要诀，现场亦亲自示范单车检查要点，让学生学以致用。

「庄严宣誓及《约章》签署仪式」为是次活动的核心环节。于马总警司、陈耀明校长及一众嘉宾监誓下，全体师生肃立并齐声朗读安全承诺，宣誓声响彻校园。随后，马伟卿总警司与陈耀明校长正式签署《屯门区单车安全约章》，象征警校双方承诺深化合作、携手并肩，共同守护年轻一代。出席嘉宾及区议员并向各级班代表颁发《约章》证书，将《约章》的承诺以具体形式交到学生手上，进一步强化其安全意识与自律精神。

活动尾声，香港警务处交通部吉祥物「熊 Sir」惊喜现身，与现场学生亲切互动，为仪式增添温度与活力，亦掀起全场高潮。南屯门官立中学代表表示，是次活动既庄重又生动，让学生更深刻理解道路安全的重要性，并明白自身在维护安全中所扮演的关键角色。屯门警区亦表示，警队将继续重视公众安全教育，未来会透过跨部门协作，将「安全至上」的骑行文化推广至社区每个角落。