日本飞驒山脉30岁港男遇险被困 搜救队遇恶劣天气被迫折返 友人网上求助

社交平台Threads今日（5月4日）惊传涉及有港人登山客在日本遇险被困。有香港男子怀疑在挑战飞驒山脉险峰期间，怀疑遭遇恶劣天气被困断粮，其中一人更已失去知觉，情况危殆。由于当地高山救援队暂时无法出动，受困者的友人焦急万分，在社交平台以中日双语发帖求救，呼吁身处现场附近的登山者能及时伸出援手。

入境处表示，已经接获相关求助，并即时透过外交部驻港特派员公署及中国驻名古屋总领事馆了解，并按当事人家属意愿提供适切意见及可行的协助。入境处会继续与公署、总领馆及当事人家属保持紧密联系，积极跟进事件及按当事人家属的意愿提供可行的协助。

友人网上发相 中日双语求援

日本传媒名古屋电视台报道，当地时间周日（5月3日）下午4时许，飞驒山脉（又称北阿尔卑斯山脉）上的「穗高岳山庄」，接获一名22岁日本男子求助，表示自己和一名30岁香港男子，于奥穗高岳险峰「ジャンダルム」（Gendarme）登山期间，因遭遇不良天气而被困。岐阜县警方的山岳警备队今日曾试图上山救援，但因恶劣天气终止，直升机也无法靠近。目前两名被困人士当中，仍有一人可取得联络，另一人则无法动弹。当地警方以及民间救援队一行4人，将准备明日（5月5日）再度出发试图救援，邻近长野县警方的搜救直升机亦准备明日再出动。

有网民今日（5月4日）在社交平台Threads发帖，表示自己有两名男友人，前往日本登山期间，在飞驒山脉遇险，其中一人更失去知觉。网民表示，两男在海拔3163米的险峰「ジャンダルム」沿绳下降期间受困，因滞留时间较原定计划为长，因此现时他们已粮食短缺。另外，由于当地现时天气恶劣，高山救援队无法出动，这名网民忧心朋友安危，故用中日双语发帖，呼吁如有行山客在现场附近，可尽快支援他们。

网民又上载被困者坐标及照片，可见现场山峰有积雪，且被大雾笼罩能见度低。帖文一出引起不少转载，有热心人亦找到现场附近的山庄「穗高岳山庄」并联络，对方称已通知当地警方跟进。亦有人查看气象图，发现现场正吹强烈西北风，且有持续雨或雪，建议被困者不要勉强下降，应在山上寻找凹位固定好自己避风。

当地近日接连山难至少两死

现时正值日本黄金周假期登山旺季，为预防事故，当地警方及防灾部门近日曾在各处登山入口宣传，提醒登山者要注意装备及山顶积雪等风险，并向当局提交登山计划，惟事故依然频频。惟翻查日本传媒报道，日本阿尔卑斯山脉在最近两日已发生多宗山难，至少2人死亡。

5月2日，白马岳一名58岁日本男子被登山客发现昏迷，当地救援部门用直升机救起男子，惜其后不治；5月3日，奥穗高岳一名71岁日本男子于落山途中堕崖重创，同样直升机送院后回天乏术；

另外5月4日，间岳有4名印尼男子登山期间遇险，被困山中小屋，当地搜救队同样因天气恶劣，暂时无法上山救援；同日，白马岳再有一名50多岁男子因寒冷及身体不适，被困山上无法动弹，救援队同样因气候考量，要等待翌日才能上山。