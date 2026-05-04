湾仔酒店美籍妇堕楼亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另伤6人

今日（4日）早上近9时，警方接获湾仔皇后大道东246号一酒店的职员报案，指一男一女由高处堕下倒地。惟人员接报赶往现场，发现是一名女子在酒店堕楼，砸中楼下大堂另一名女子。堕楼女子倒卧在酒店大堂当场死亡，而被砸中的女子则身体多处受伤昏迷，由救护车送往玛丽医院治理。

警方封锁现场调查，没有检获遗书，其后证实死者为69岁持美国护照的酒店女住客，相信她由酒店天台堕下；其间压毁酒店内一天花玻璃，并砸伤74岁姓林本地妇人。该名女伤者当时身处酒店大堂，正办理退房手续，讵料飞来横祸。

事发时酒店大堂内另外亦有6名住客，被玻璃碎片溅伤；包括昏迷林妇的77岁姐姐被溅伤头、两对分别40及10岁，和41及8岁的内地母子，以及一名89岁持美国护照的女住客被溅伤头及脚部。4人同获送往律敦治医院治理。

警方仍在调查事件原因，女死者的死因有待验尸后确定。据了解，死者有情绪病纪录，与丈夫以旅客身分来港，事发时丈夫离开酒店看医生。

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