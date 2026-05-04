湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤

今日（4日）早上近9时，警方接获湾仔皇后大道东246号一酒店的职员报案，指一男一女由高处堕下，倒卧于酒店对开地面。惟人员接报赶往现场，发现是一名女子堕楼，砸中另一名女途人。堕楼女子当场死亡，而被砸中的女途人受伤但仍有意识，由救护车送往玛丽医院治理。

据报现场亦有一对分别40岁和10岁的母子，遭玻璃鎅伤。警方正调查死者身份及事件原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

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明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

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