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宏福苑执拾｜第14日120户上楼 录10宗求警个案涉财物损失 2宗身体不适求助

突发
更新时间：21:10 2026-05-03 HKT
发布时间：21:10 2026-05-03 HKT

​今日（3日）是大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼的第14日，开放的是宏泰阁高层的5个楼层及宏盛阁中层的10个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。​透过「一户一社工」登记在今日上楼的户数是119户439人；实际有出现上楼的户数是120户455人。

今日上楼住户进出大厦的平均时间是2小时25分钟，最短的是15分钟，最长的是3小时40分钟，约69%的居民逗留时间少于三小时，约27%的居民逗留时间少于两小时，约7%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有61户120人上落大厦不止一次，其中：37户79人多走一次；16户29人多走两次；5户8人多走三次；以及3户4人多走四次。

相关部门合组的综合询问处，今日收到10宗居民求警协助个案和2宗市民身体不适的求助个案。　　该10宗求警协助，涉及居民怀疑遗失包括手表、饰物、现金和金饰等财物。警方即时派员协助搜查，就其中1宗个案成功协助住户寻回相关失物；1宗个案所涉及的单位损毁比较严重，经调查后，居民相信财物可能已被焚毁；另外5宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料；而余下3宗个案，警方会作进一步调查。


政府全力支援上楼居民，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员更大力量支援居民。

在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援今次上楼安排，这些公务员分别来自渔农自然护理署、建筑署、机电工程署、环境保护署、食物环境衞生署、地政总署、康乐及文化事务署、邮政署和水务署。这些动员的公务员联同社会福利署的社工和临床心理学家组成专队，驻守大厦内的不同楼层，向返回单位的住户提供支援。

首3日动员的公务员来自渔农自然护理署，第4至6日动员的公务员来自机电工程署和康乐及文化事务署，第7至9日动员的公务员来自地政总署和水务署，第10至12日动员的公务员来自邮政署和建筑署，第13至15日（包括今日）动员的公务员来自食物环境衞生署和环境保护署。

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