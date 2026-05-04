独家｜另类烟商蛊惑招 速递便利店「取货」 涉收买员工送递避放蛇 回复查询标榜绝对安全

公众地方禁止管有指明另类吸烟产品的法例于上月30日生效，惟地下买卖电子烟烟弹、烟油、加热烟烟支的活动似仍活跃，《星岛》记者追查发现，有卖家通过社交媒体招揽生意，于是以顾客身份查问，获悉对方仍肆无忌惮售卖另类烟，但为防范执法人员「放蛇」，放弃了以往送货上门的服务，改为速递另类烟到便利店自取点，供客人自行取货，务求减少被执法人员拘捕的机会。有关注烟草政策组织负责人认为，成熟黑市早已存在，强调当局仅禁止在公众地方管有另类烟的法例「奇怪」，质疑为何不将禁令纳入私人地方，又认为该政策方向与内地规范售卖另类烟的做法背道而驰。

政府早于2022年已立法禁止进口、推广、制造、为商业目的而管有或售卖另类吸烟产品，包括电子烟；针对另类吸烟产品的相关法例近日进一步收紧，列明任何人在公众地方管有电子烟、加热烟等另类吸烟产品，即属违法。不过新例实施后，在网上输入「电子烟」、「烟弹」等关键字，仍可见不少电子烟相关产品的贩售渠道，这些卖家甚至在社交媒体上投放广告招揽生意。

记者在新例实施当日透过社交媒体上的广告，以顾客身份联络其中一名烟贩，对方回复称，每支一次性电子烟售价120元，买3支免运费，可通过转数快或payme付款，预计寄出后2至3日即可收货。被问到如何交收时，对方说会以「便利店自取」方式派货，「我哋由即日起会转用更快更安全的运输派送，请拣一个最方便你嘅便利店自取」，并要求顾客提供便利店地址及收货人姓名，相信是将电子烟伪装成一般快递包裹寄出，令便利店变成非法电子烟的「派货点」，并借此避免遭假扮买家的执法人员在交收时进行拘捕的风险。

记者追问新实施的禁止管有另类烟法例会否影响日后交易，对方表现得毫不担忧，直言：「放心，我哋会Keep住有现货，亦以保障顾客安全为优先」，更强调便利店收货「系绝对安全」。

据悉，有关便利店与多间速递公司合作提供取件服务，烟贩涉嫌收买有关速递公司员工，协助派送藏有另类烟的包裹到便利店。

记者登入卖家提供的网店连结查看，只见烟机、烟弹及一次性电子烟等产品应有尽有，类似的网店在网上亦比比皆是。记者透过这些网店提供的联络方式查询，有卖家表明仍然可以购买电子烟弹，亦有卖家声称「因为立法问题，周围都捉得好严，所以我哋暂时停业」，相信是为了防范假扮卖家的执法人员，故此暂时不售卖另类烟予新客户。

衞生署回复，控烟酒办公室主任林民聪医生于本月1日在电台节目中提到，衞生署及相关执法部门重视违法情况，透过供应及需求两方著手打击消除危害，包括自条例实施以来一直采取严厉执法行动，根据情报深入调查、加强主动巡查及网上监察，并与各执法部门保持紧密情报交流以开展联合行动，以多管齐下的措施打击违法行为，另外亦透过宣传教育提升公众对其危害的认知，从而减低需求。

长远烟草政策关注组召集人卢启律表示，禁止在公众地方管有另类烟的法例「设计本身就奇怪」，「如果政府认为电子烟加热烟危害大到要全面禁止，点解唔连私人地方一齐禁？系咪都知呢类产品其实好多人用紧？承认另类烟系『现实存在』，禁唔到，但佢又唔想见到，所以公众地方禁止？」

卢启律续指，有关政策方向亦与国家大局有些不协调，他解释：「国家之前已经规管电子烟，内地系可以买卖同使用，国家烟草局最近仲推动紧加热烟、尼古丁袋嘅规范化，即系加热烟同尼古丁袋都好快可以买卖同使用，但香港反而进一步禁止另类烟，即系国家向规管走，香港向禁止走，大家愈走愈远。仲要系黄金周时生效，黄金周会有成100万内地旅客来港，随时有人误堕法网。」

对于坊间仍有人透过网络渠道贩卖电子烟，交收方式改为以快递形式送往便利店供客人自取，卢启律指过去4年「禁售禁入口」，但街头仍常见市民吸电子烟，「不可能全部是「旧存货」，更合理解释是一个成熟黑市已存在，用家已有熟悉途径买货」。

卢强调，新法例只是将使用行为赶离公众视线，用家不会因为「公众地方禁用」便突然戒烟或改为吸传统烟，最可能结果是继续在黑市购买，「只系留喺私人地方、屋企、私窦、会所、朋友家中使用。咁样政府只系『眼不见为干净』，实际上吸烟人口并无减少，甚至更难追踪和协助。」 突发行动组