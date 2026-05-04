首季诈骗案损失飙升至$18.5亿 单一最高损失逾8000万元 长者成诈骗「肥肉」

警方于本年首季录得逾9000宗诈骗案，长者受害人人数及损失金额均比去年同期大增，升幅主要由投资骗案带动，骗徒往往锁定较高资产基础及较强资金调动能力的人士，透过长时间舖排和建立关系，逐步诱导加码投资，甚至要求按楼或借贷用作投资本金，更不惜「放长线钓大鱼」，让受害人提取百万元款项，令对方深信不疑，最终骗取540万元；有受害人亦堕入同类圈套，损失高达8,400万元。

记者 曾志恒 戚伟达

反诈骗协调中心警司李蔚诗表示，本年首季录得9,427宗诈骗案，宗数与去年同期相约，但损失金额高达18.5亿元，升幅18.6%。其中，网上投资骗案录得1,003宗，宗数回落7%，整体损失6.826亿元，升0.3%。

长者方面，有1,264人受骗，增加312人，升幅33%；多类骗案手法均录得17%至156%的升幅，反映长者整体受骗风险上升；损失金额有5.3亿元，急升79%，升幅主要由投资骗案带动，受害人共有329人(上升17%)，损失金额3.3亿元（升幅68.9%），人均损失达101万元，显示误堕投资骗局造成的经济打击极为沉重。

李蔚诗指出，骗徒通常会社交平台接触受害人，透过虚假广告吸引点击加入WhatsApp群组，当中成员也是同党，更有「投资专家」每日分享不同投资贴士，同党则分享根据贴士赚钱的讯息。当受害人开始被吸引时，骗徒便引导在指定平台充值或直接转帐予专家协助投资，过程中或给受害人少许利润，以增加可信性，最后会以不同借口要求加码投资，当受害人无钱时，甚至着其按楼或借贷，有受害人损失高达8,479万元，为本年首季损失金额最高的个案。

另外，警方就去年涉及长者的投资骗案进行分析，并以电话访谈1,056名长者受害人（505男；551女），当中近6成人损失10万至100万元之间，人均损失约85万元。7成以上受害人为60至69岁长者，该年龄层多是刚退休或准备退休，持有较大笔退休金或长期积蓄，容易成为骗徒的目标。

从职业及资产背景分析，大部份受骗长者为退休人士，其次为家庭主妇；部分从事商业、地产、保险及会计行业的受害人，人均损失逾120万元，地产及保险从业员的平均损失更高达250万元。

此外，居于私人物业的长者，人均损失逾百万元，居于公屋的长者人均损失40多万元，显示骗徒往往锁定较高资产基础及较强资金调动能力的人士，透过长时间舖排和建立关系，逐步诱导加码投资。

数据亦显示，教育程度越高，平均损失金额更多，当中小学与硕士或以上学历受害人的平均损失相差近4倍。另外，具投资经验的长者人均损失约105万元，较不具经验者约54万元多近1倍。

长者受害人主要透过WhatsApp、Facebook或Instagram接触到骗徒，其中412人曾按骗徒指示下载虚假投资应用程式，17%的受害人曾在受骗过程中提取金钱，单一最高提取金额高达100万元，有关受害人最终损失540万元，而曾经成功提款的受害人，人均损失比未曾提款的人高出6成。