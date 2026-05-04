投资骗案｜六旬电脑编程员遇「假郭思治」被诱买股票 3个月痛失百万积蓄

一名大学毕业、有投资习惯的六旬妇人，被社交媒体广告吸引，未几加入即时通讯软件投资群组，获「财经名人」指点赚取绳头小利，其后名人推荐的股票暴跌，为博取她信任主动退款1万元，之后再哄骗她增加投资，受害人最终在3个月内痛失逾百万元。

记者 曾志恒 戚伟达

持有学士学位、任职电脑编程员、年逾60的A女士讲述受骗经历。她说，早前在Facebook见到一个投资广告，指有专业财经分析，她点击后进入一个讨论港股及财经焦点的WhatsApp群组，可见有不少投资贴士和讨论，令她感觉很专业，后来群组出现自称财经界名人郭思治，她认为很合理，更相信群组的内容。

A女士指出，该名假冒郭思治不时在群组发放生活相片，例如用膳、旅行或开会的照片，好像很亲民，其提供的投资贴士大部分也准确，她曾跟买获微利，感觉对方很可靠，慢慢放下戒心。及后，假冒郭思治在群组称可私底下联络她，会给更准确贴士及投资方法，她便加入其私人WhatsApp。去年9月，她购入的股票于一、两日之间暴跌，其后郭指公司不想声誉受影响，会就跌价赔偿，并诱导她转帐款项以「解封」户口，用以接收赔偿。

按指示转帐后，A女士说翌月收到1万元「赔偿」，令她更觉得郭可信，郭亦以不同借口诱导她继续增加投资，及后指由于转帐金额太大，需支付「测试户口运作费」及「退款行政费」，她又按指示转帐，总计转帐共逾100万元。

多次异常大额转帐，引起银行注意，并将有关情况向警方反馈。A女士说，去年12月初收到反诈骗协调中心的来电，提醒她小心受骗，令她开始醒觉，之后多次要求「郭思治」证明并非假冒，最后对方发了一张身份证，被她识破是假证，于是报警求助。

为协助公众防骗，金管局、证监会、投委会与业界推动一系列防骗策略。金管局助理总裁（法规及打击洗黑钱）陈景宏透露，金管局与警务处于本年3月向银行提供针对投资骗案风险指标指引，要求银行评估客户是否堕入投资骗案，并提供建议查问方法。金管局和警务处亦推动参与《保障消费者防诈骗约章 3.0》的科技和电讯公司加强监察及移除投资诈骗广告及内容，务求从源头堵截投资骗案。金管局亦与7间科技公司建立合作框架，共同打击不同平台上的诈骗广告。

金管局与香港银行公会也制定了本年宣传计划，加入提防投资骗案的元素，又与证监会及警务处邀请投委会制作「防骗四宝」宣传讯息，整合多方的防骗工具及警示名单，帮助公众辨别诈骗陷阱。

证监会与银行分享「警示名单」内可疑交易平台及可疑投资产品的资料。银行再透过讯息交换平台(FINEST)分享有关客户资料，全面侦测诈骗网络，以提醒潜在受害人停止支付诈骗份子。

证监会秘书长兼首席管治总监杨国梁表示，证监会将可疑的虚拟资产交易平台、投资产品、网站及冒认持牌机构或无牌进行受规管活动的公司名称列入警示名单。另以原创角色「水鱼」，「咪做水鱼」进行反诈骗宣传活动，提醒大众必需对好得让人难以置信的投资机会保持理智。

投委会投资者教育及协作关系总监杨蔚怡指，骗徒往往冒充投资专家或拉拢市民加入投资群组，以「内幕贴士」或「高回报低风险」作招徕，进行唱高散货或诱骗使用虚假投资平台进行投资，故此切勿轻信「必赚」或回报甚高的投资机会；在投资前必需求证，保持冷静理性，谨慎投资。