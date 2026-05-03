五一黄金周｜海关与多部门设联合指挥中心 确保口岸运作畅通

今天（3日）是五一黄金周长假期的第3天，香港海关预计是旅客及私家车的入境高峰。今天早上，海关助理关长(边境及港口) 蒋依莉先后前往罗湖管制站、落马洲支线管制站、港珠澳大桥香港口岸及西九龙高铁站，实地视察通关概况，并亲自为前线同事加油打气，感谢他们的专业和努力，坚守岗位，提供高效便捷清关服务。

为应对高峰期预计出现的人流和车流，香港海关推行多项措施确保口岸运作畅通。当中，香港海关与各口岸相关部门成立的跨部门联合指挥中心，于5月1日至5月5日启动，实时监察口岸现场情况，并与内地及澳门海关保持紧密联系，适时作出应变及部署，灵活调配人手，全力确保各口岸运作畅顺。另外，随著「贸易单一窗口」第三阶段首批服务于5月1日正式推出，各口岸道路货物清关情况一切顺𣈱。