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九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿

突发
更新时间：00:01 2026-05-09 HKT
发布时间：00:01 2026-05-09 HKT

警务处最新出版《香港重案解密》，内容聚焦香港近年七宗轰动一时的重大奇案，负责案件的重案组探员亲述「刑侦心声」，披露鲜为人知的细节，辅以心理学家专业分析。《星岛头条》的《走进奇案现场》系列，今日（9日）起连续七日剖析该七宗案件的来龙去脉，配合《香港重案解密》内容，更真实立体呈现案件的原貌，全方位还原缉凶实录。首先推出的是九龙城拐婴案。

没名分「三奶」诞下女儿

案件由一名女婴失踪开始！六个月大女婴凯晴生于复杂家庭，母亲吴天恩（31岁）恋上一名有妇之夫俞先生，依赖情夫照顾，情夫与发妻已有两女一子，但晚年得女，加上凯晴精灵可爱，十分溺爱。吴欲借凯晴绑住情夫，逼她离婚，名正言顺成为「俞太」，可惜对方没有打算放弃家庭，背后还有「二奶」，她只能是没有名分、分得三分一爱的「三奶」，凯晴也成为父母间的磨心。

吴天恩来自一个破碎家庭，与母亲相依为命，她自幼渴望拥有一个完整的家，得到家庭温暖。她五官标致，身形高佻，在校时花名「高妹」，不乏裙下之臣，她十多岁时已离家出走，与不同男朋友同居，2011年，吴认识了俞先生，其后发展至情侣关系。

俞任职泥头车司机，月入8万元，吴天恩无业，靠男友每月两万元生活费过活，同居于新蒲岗一个单位内。2013年5月，吴天恩为男友诞下女婴凯晴，俞不时来探望两母女，凯晴精灵可爱，甚讨得他欢心，视若掌上明珠。

然而，吴天恩不满足于此，她渴望名分、渴望正常家庭，为此经常与情夫争吵，吴天恩更试过一天内发了过百口讯骚扰辱骂，情夫不胜其烦，酝酿分手，愿意再到爱巢，都只是为了探望爱女。

讹称遭拐婴  手机揭破绽

11月17日清晨，二人又再互发讯息吵架，之后吴天恩外出上小提琴班，独留女婴在家，回家时发现凯晴已无呼吸，曾施展急救但无果，由于不肯定女儿是否死去，一度将她放回床上。最后思考了几小时，将女儿遗体放入三层垃圾胶袋，并弃置于住所后楼梯的垃圾桶，然后在网上寻找解决办法。

至23日那天，吴天恩如常推婴儿车外出，婴儿车挡风帘刻意拉上，走至贾炳达道没有摄像头的范围，停留片刻便报警，声称有操普通话的一男一女问路，引开她的注意，然后抱走女婴。到她发现时，二人和女婴已不知所踪。由于香港极少发生拐婴案，轰动全城，警方大为紧张，派出大量人手寻婴。

警方追查后，最终在吴手机发现破绽，其手机几乎每天为女儿拍照，储存近8000张相片，不过自11月15日晚再没新相片。吴天恩过往亦会在家中月历上详细纪录女婴饮奶和排便次数，同样于11月17日后，纪录明显粗疏随意，真实性成疑。

短讯又揭露她与情夫吵架，关系变差。而浏览纪录，发现吴自11月17起，搜寻过一些可疑字眼，包括「BB无气」、「怎样弃置尸体」、「秘密处理尸骨方法」、「多数弃婴后果」、「警方怎样处失踪人」、「防尸臭方法」、「垃圾处理」等关键字。

另一方面，警方在九龙城一带及吴天恩居住大厦俟家逐户调查，翻看闭路电视，均未能证实吴天恩所说出的被拐过程。警方相信有人提供虚假资料以误导警务人员，背后另有隐情。

「个B断咗气  我揼落垃圾桶」

女婴失踪第10天，警方正式拘捕吴天恩，她承认：「返去个B已经断咗气，我揼落垃圾桶」，因怕受责难，不敢通知情夫，所以用三个垃圾袋装好女婴尸体，掉在后楼梯垃圾桶内，然后报案讹称女婴被掳走。

警方估算女婴尸体运至将军澳堆填区，动员逾100人，翻了8000吨的垃圾找婴尸，可惜最后无发现。

吴天恩最后被控「非法处理尸体」及「妨碍司法公正」，被判监五年，法官胡雅文判刑时，严厉斥责被告处理女婴尸体的手法，吴天恩闻判后只问了代表律师一句：「咁即系要坐几耐？」律师告诉她大约还有32个月，然后转身离开。

九龙城拐婴案│刑侦心声

《香港重案解密》首度公开当年重案组侦缉过程，由参与调查的重案组探员亲述「刑侦心声」。

时任东九龙总区重案组侦缉警员林敏英，当日负责陪伴吴天恩，她自已也是一个母亲，对事主特别同情及理解。但相处期间，竟发现吴天恩越来越不寻常。正常情况，一个母亲丢失女儿，必定十分紧张警方的侦查进度，无奈每次讲述最新情况，她都表现冷淡，最忧心反而是情夫会否因此离她而去，甚至希望尽快怀上第二胎，借此绑住那个男人。

时任东九龙总区重案组侦缉警员林敏英
时任东九龙总区重案组侦缉警员林敏英

林敏英仔细观察后，最终凭吴天恩手机的资料，踢爆她自编自导的谎言，吴和盘托出，透露发现女婴没有呼吸，不知所措，最后用三个垃圾袋装好女婴尸体，掉在后楼梯垃圾桶。吴天恩被捕后，林敏英亲自押解她到现场搜证时，百般滋味，最遗憾的是未能寻回女婴尸体，彻查凯晴是猝死，还是非自然死亡。

九龙城拐婴案│心理解密

警队心理服务课刑事心理组专家提供的「心理解密」，本集内容拆解如何运作心理追凶方法：

心理追凶，并不只是电影的桥段，亦是临床心理学家用于协助刑侦探员的一种心理分析。刑事心理组（Criminal Psychology Unit），由警察临床心理学家组成，运用心理学知识和临床经验支援刑事侦缉工作，与刑侦探员一同分析案件证据，解构案件人物的心理状态、动机等，为调查方向提供专业意见。心理学家主要从三方面「追凶」

1. 证据分析——协助探员分析证人口供、证物等调查文件，从心理学角度提供观点，理解失踪事件中的种种可能性，有望更全面拆解案件，并协助找出隐藏的线索。

2. 精神状态分析——透过分析失踪者的精神状态，了解他/她可能出现的精神压力、焦虑或抑郁等情况，有助于进一步评估失踪者的行为模式，让探员制定更有效的搜索策略和调查方向。

3. 自杀风险评估——辨识失踪者可能出现的自杀征兆及评估其自杀风险，以协助探员收窄调查范围。

欲了解更多《香港重案解密》内容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

《香港重案解密》聚焦香港近年七宗轰动一时的重大案件。
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《香港重案解密》走访负责案件的刑侦人员现身说法。
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《香港重案解密》披露不少重案内情。
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