好市民奖｜认知障碍妇雨中迷路徘徊何文田 屋苑保安「举手之劳」化险为夷

走出关怀一小步，令走失婆婆化险为夷。去年2月，一名患有认知障碍的老妇在深水埗住处附近走失，在街头流连一整夜后，跨区误闯进何文田一座屋苑，被正在值勤的保安员王永浩发现，他察觉不妥，主动上前向婆婆给予关怀并通报警方，最终协助婆婆与其家人得以团聚。这份「善举」令王先生荣获「好市民奖」，他强调协助婆婆并非单纯职责所在，更是出自内心的关怀，期望以自身经历感染有更多「好人好事」。

记者 麦键泷

事发当日清晨时份下著微微细雨，于何文田一住宅任职保安员的王永浩，留意到一名婆婆独自走进屋苑内的公园，其眼神迷惘、行动缓慢且憔悴，又不似上址住客，似乎在寻找著甚么。

王先生察觉有异，于是上去前了解，他忆述，婆婆在雨中未有撑伞全身湿透，面对自己的询问，对方只是模糊地表示「我想回家」，但婆婆无法说清其住所的具体位置，其后得知她走失在街上流连整晚未眠，因此相当疲倦。因担心婆婆受寒，王先生遂撑伞护送对方回到管理处休息安顿，再安排女同事为她抹干身体和送上温水保暖，期间不断安抚婆婆不安的情绪，「我跟婆婆说『不用怕，我们会帮你找回家人』，婆婆原本紧绷的神情已经缓和了不少。」

王永浩(中)、九龙城分区军装巡逻小队署理警长苏兆荣(右)及警员黄文诺(左)去年2月合力寻回高龄失踪者，将走失婆婆带回家人身边。

王先生全程陪伴著婆婆，期间他曾尝试索取其家人的联络方式但不果，于是决定报警求助。当日接报到场的九龙城分区军装巡逻小队署理警长苏兆荣表示，婆婆身上没有身份证明文件，人员追寻线索，最终成功联络到她的家人，并确认她前一晚在深水埗警区有失踪纪录，于是立即安排巡逻车将婆婆送返深水埗住所与家人团聚。

另一位协助婆婆的警员黄文诺补充，婆婆的家人前一晚四出寻找，担心不已，当警方将安然无恙的婆婆带回，众人激动得相拥而泣，场面令人动容，「婆婆整夜游荡，若非王先生及时发现，她恐怕仍在外徬徨流连，加上天气欠佳，无疑存在风险，真的要感谢热心市民王先生不仅主动联络警方，更在警方赶到前悉心安抚及照顾婆婆。」

九龙城分区军装巡逻小队署理警长苏兆荣(右)及警员黄文诺(左)，致力守护市民的生命财产安全。

乐于助人的王永浩荣获本届「好市民奖」，他坦言获奖固然高兴，但更看重这份荣誉背后的教育意义，既能为女儿树立一个以身作则的良好榜样，将助人意识扎根，又能将这份正能量带入职场，鼓励身边人在能力范围之内伸出援手，「这些事对自己而言只是举手之劳，但对身陷困境的人来说可以是莫大帮助。」

「积极协助婆婆，除了是职责所在，更多是出自心中的关怀，助人举动与工作无关，即使不在工作岗位上，遇到类似情况亦不会坐视不理。」王先生续分享道，有次回家途中，在人流稀少的巴士站见到一位婆婆跪坐地上，他上前关心，发现对方膝盖擦伤，随即将她扶到附近椅子安坐，并用清水协助清理伤口。尽管婆婆表示可自行回家，王先生因担心其安全，仍坚持请她联络家人，并主动留下陪伴，「一点小事，能帮就帮，善意能够传递，或许他日我亦会成为受惠者。」

署理警长苏兆荣指出，长者走失个案很常见，警方亦经常接获热心市民报案，他分享早前处理的一宗案件，一名的士司机在黄大仙接载一名婆婆前往九龙城，抵达后婆婆却对身处地点显得极度陌生。司机察觉其精神状态有异，说话逻辑混乱，意识到该乘客有可能是走失人士，于是果断报警求助。警方赶抵现场后，透过婆婆随身证件，成功联系家属，证实她是趁家人不为意时独自离家，「不少失踪个案全赖市民协助，透过警民合作，很快便找到走失者，确保其安全。」

好市民奖励计划在1973年推出，向积极协助警方防止或侦查罪案、逮捕罪犯的市民颁发奖金，以示嘉许。1984年增设全年最杰出好市民奖，进一步推广好市民奖励计划，以鼓励更多市民协助警方扑灭罪行。即扫二维码了解更多资讯。

苏兆荣呼吁，市民若在街上发现长者或小朋友表现迷惘、行为有异，不妨尝试主动上前了解，「很多时候，一些长者难以清晰表达其需求，而市民的介入往往是加快他们与家人重逢的关键因素，警方亦鼓励市民在遇到有怀疑的情况时，立即报警求助，我们必定会赶往现场提供协助。」

警方处理迷途个案时，若事主持有身份证明文件，警方会透过系统快速查找事主的详细资讯，以及比对失踪纪录；若身份不明且无法沟通，则会尽可能寻找蛛丝马迹，扩大调查范围。警员黄文诺指出，针对高危失踪者，警察推出各类型防范措施，包括与社会各界持份者合作，除了提供个案转介服务，亦会派发定位装置，减轻照顾者压力的同时，可以协助警方更快识别及寻回失踪人士。

「好市民奖巡回展览」将会在5月5日至11日(中午12点到晚上8点)于沙田新城市广场举行。展览以「好市民 • 一瞬间 • 凝力量」为主题，寓意许多好人好事的发生，往往源于电光火石间的决定。

现场除了会展出今届的好市民故事之外，更设有摊位游戏，与市民互动。展览免费入场，无需登记，欢迎全港市民到场参与，认识好市民精神。

《好市民奖系列》影片，讲述部分得奖个案的详情及得奖人的分享。即扫二维码观看影片。