五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害

《星岛头条》的《走进奇案现场》系列，第二集五桂山凶杀案。

野战（Wargame） 背后的恩怨纠纷，竟也是无烟硝战争，足以置人于死地！死者郭苇诺（20岁）是野战发烧友，不时会替战友采购装备，多次被指货不对办或食差价，在圈内风评差，常为交易与战友争执积怨。严汝衡（29岁）和周正贤（21岁）都曾与郭交易起冲突，怀恨在心，十多名战友在案发前6个月不时在一个叫做「午夜郊游狼」WhatsApp群组商议教训郭，有人提议行山时脱光其衣服拍祼照，亦有人提及「杀人藏尸」、「做低佢」等激进内容，更在群组提出杀郭计划。

事隔数月，当严成功相约郭苇诺出来行山后，他便叫周去准备绳、尼龙袋及刀等。至5月28日，严相约郭和另一名战友黄朗祺（21岁）夜行五桂山。郭恐防有诈，找了姓赵朋友陪同赴约，也告知兄长行程。当晚11时许，他们在灵实医院会合，再上五桂山，严叫周先上山埋伏，中途严停下称会与郭上山测试望远镜，黄及赵则留在原地等待。

先上山埋伏1至2小时

周自行到山上埋伏了1至2个小时，严之后带同郭到达，3人开始争执，继而动武，周及严最后成功制服郭在地，周亦坐在郭背上，郭极力挣扎，周从口袋中取出刀多次刺向郭苇诺的颈及背。

郭深恐大难临头，频频道歉︰「大佬，对唔住！」，周正贤见郭尝试站起，捡起一枝铁通，猛扑郭的头部，严及周制服郭在地上，大约5分钟直至其力竭，失去反应，最后用尼龙袋包裹郭苇诺的头并用绳扎实袋口，将他推落山。两人之后用水冲洗地上血渍，严之后落山会合黄及赵，而周则拿走郭的背囊独自离开，稍后严指示黄𬀩浩清除死者手机资料。

另方面，郭苇诺一夜未归，兄长心感不妙，早上约了赵与家人，到五桂山一带寻找不果，决定报案。警方派出大队人马，联同消防及民安队搜山，更出动搜索犬和直升机。同一时间，联系当日有份参与行山的战友协助调查。

头、颈、面有几十处刀伤

调查所得，郭苇诺求学时期已喜欢野战，对各类装备如数家珍，甚至会替战友采购。由于郭于早前多宗交易中已被指售出的货物货不对办，因被指拖欠周共二万元款项，一班战友不时在「午夜郊游狼」群组内商议如何教训他。「Take him down, and hide his body （做低死者后，收起其尸体）」。

至翌日清晨，警方在一处荒废的梯田，寻获郭的遗体，被麻绳绑起，头部渗血，套着一个用绳绑紧的白色麻包袋，伤痕累累。附近亦找到一支染血铁通和一把折刀，法医验出死者头、颈、面有几十处刀伤，喉咙割开，头颅骨折，伤势与凶器脗合。

警方循凶杀案追查，野战群组成员是主要调查对象，好快找到两名关键人物周正贤及严汝衡，他们对犯案直认不讳，原因就是之前的交易被骗而动杀机。

严汝衡最终被裁定误杀罪成，判囚7年半；周正贤谋杀罪成，判处终身监禁；而黄朗祺及黄𬀩浩则脱罪。

五桂山凶杀案│刑侦心声

警务处出版的 《香港重案解密》首度公开当年重案组侦缉过程，由参与调查的重案组探员亲述「刑侦心声」。

时任东九龙总区重案组侦缉警员梁智豪忆述，审讯结束后，死者兄长的一番话触动了他。对方本来对警察的观感颇负面，但经过这段时间的相处，死者兄长对警察大为改观，并向警队衷心致谢。梁智豪强调，警方处理任何案件，都是全力以赴，并非为了博取掌声，只求能够彰显公义。无论如何，获得认同都会令人欣慰。他深切体会到，只要用心待人尽力做事，市民必定感受得到。

时任东九龙总区重案组侦缉警员梁智豪。

而审讯期间，梁智豪遇见当日被死者一起叫上山的朋友，对方成功考入大学，替他高兴的同时，也替他捏一把汗。根据凶手的口供，他们弄不清事主与死者的关系，想过杀人灭口，幸好最后打消念头。这位朋友也没有料到，自己原来曾经命悬一线。年轻人缺乏危机感，自我保护意识薄弱，这是需要正视的问题。

五桂山凶杀案│心理解密

警队心理服务课刑事心理组专家提供的「心理解密」，本集内容分析童党及群体效应：

这宗案件与仇恨、团伙犯罪（童党）以及群体效应密切相关。团伙犯罪常有首领负责策划、部署和分配成员角色。首领通过诱导、操控、恐吓等手段，迫使成员服从其指令。而团伙成员则重视归属感和身份认同，渴望成为「自己人」（In-group）；当他们有不同想法或行为时，就会被视为「外人」（Out-group），害怕被排挤或惩罚，因此屈从于朋辈压力，模仿并遵循群体中的行为规范（Conformity），即互相鼓吹「跟大队」、「唔出声」或「齐上齐落」。如果群体内部存在「仇恨种子」，群体效应则会使仇恨在成员心中「发芽茁壮」。本案中的团伙最终做出了令人发指的行为，合作杀害了死者，仿佛只是一场残酷的游戏。这场悲剧不仅揭露了人性中黑暗的一面，也提醒我们要警惕仇恨、暴力以及群体效应带来的危险。

欲了解更多《香港重案解密》内容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

《香港重案解密》聚焦香港近年七宗轰动一时的重大奇案。

《香港重案解密》走访负责案件的刑侦人员现身说法。

《香港重案解密》披露不少重案内情。