宏福苑执拾｜第13日119户上楼 录12宗求警个案涉财物损失 1宗寻求心理辅导

今日（5月2日）是大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼的第13日，开放的是宏泰阁中层的5个楼层及宏盛阁低层的10个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。​透过「一户一社工」登记在今日上楼的户数是119户438人；实际有出现上楼的户数是119户457人。

今日上楼住户进出大厦的平均时间是2小时23分钟，最短的是10分钟，最长的是3小时33分钟，约77%的居民逗留时间少于三小时，约24%的居民逗留时间少于两小时，约5%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有73户135人上落大厦不止一次，其中：44户90人多走一次；15户29人多走两次；9户11人多走三次；3户3人多走四次；以及2户2人多走五次。

相关部门合组的综合询问处，今日收到12宗居民求警协助个案和3宗市民身体不适的求助个案，以及1宗个案需要寻求心理辅导服务。该12宗求警协助，涉及居民怀疑遗失包括饰物、现金和金饰等财物。警方即时派员协助搜查，就其中4宗个案成功协助住户寻回相关失物；4宗个案所涉及的单位损毁比较严重，经调查后，居民相信财物可能已被焚毁；余下4宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料。

医疗辅助队设立急救站，队员在场当值，提供急救与医疗服务。政府新闻处图片

政府全力支援上楼居民，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员更大力量支援居民。

在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援今次上楼安排，这些公务员分别来自渔农自然护理署、建筑署、机电工程署、环境保护署、食物环境衞生署、地政总署、康乐及文化事务署、邮政署和水务署。这些动员的公务员联同社会福利署的社工和临床心理学家组成专队，驻守大厦内的不同楼层，向返回单位的住户提供支援。

社会福利署的社工和临床心理学家与动员的公务员组成专队，进入屋苑，支援上楼居民。政府新闻处图片

首3日动员的公务员来自渔农自然护理署，第4至6日动员的公务员来自机电工程署和康乐及文化事务署，第7至9日动员的公务员来自地政总署和水务署，第10至12日动员的公务员来自邮政署和建筑署，第13至15日（包括今日）动员的公务员来自食物环境衞生署和环境保护署。