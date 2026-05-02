警务处短片创作比赛今揭幕 结合国情交流及媒体体验 推动青年共融

由警务处新界南总区防止罪案办公室、香港顺龙仁泽基金会及顺德区侨界青年联合会合办，并由香港警察影视学会协办的「光影下的家国情：多元共融青少年短片创作比赛」，于今日（2日）在新界南总区总部举行揭幕仪式，标志着「Project Growth 启迪伴你成长计划」在推动国民身份认同、青少年发展及种族共融方面迈向新里程。

揭幕仪式由新界南总区副指挥官杨文彬、香港顺龙仁泽基金会会长蔡永玑，以及顺德区侨界青年联合会常务副会长兼秘书长梁辉鸿担任主礼嘉宾。活动预计吸引数百名非华裔及本地青少年参与，透过短片创作、文化体验、国情交流、媒体参观及国安教育等多元活动，从不同角度认识香港、认识国家，并以青年视角呈现多元共融下的香港故事。

「光影下的家国情：多元共融青少年短片创作比赛」旨在透过手机拍摄及剪接教学，鼓励少数族裔和本地青少年以影像表达对家庭、对社区、对香港以及对国家的感受。今次活动更加入内地国情文化交流团、本地电视台参观及国安教育等元素，让参加者在创作以外，能够亲身了解中华文化、本地媒体运作，以及香港在国家「十五五」规划所带来的发展机遇。

新界南总区副指挥官杨文彬在致辞中表示，今次活动并不单只是一项短片比赛，而是一个结合影像创作、文化体验、国安教育、及大湾区文化交流的全方位成长平台。他指出，影像系一种具备强大感染力的语言，能够跨越文字同语言的界限，让不同背景、不同族裔、不同文化的青年朋友，以自己独有的视角去表达对家庭、对社区、对香港以及对国家的感受。

杨文彬指出「家国情怀」并不是遥远或者抽象的概念，而是存在于日常生活之中。它可以是对家人的关爱、对邻里的守望、对社区的投入、对香港的归属感，以及对国家发展的认同。对于在香港成长的少数族裔青年而言，香港同样他们成长、学习、和追梦的一个家。他们的故事，也是香港故事重要的一部分。

蔡永玑表示，非常荣幸能够代表香港顺龙仁泽基金会及顺德区侨界青年联合会参与这个充满意义的计划，希望能够透过这个平台，提升非华裔青年的自信心和技术能力，让他们感受到社区的支持与归属感，在共同学习和共同创作的过程中，促进不同族裔之间的交流和友谊。

「Project Growth 启迪伴你成长计划」是警务处新界南总区重点推动的社区警政项目。计划透过多机构合作模式，联系政府部门、少数族裔人士支援服务中心、非政府机构、警队专责单位及社区团体，为非华裔青少年提供多元化成长机会。过去，计划曾举办防罪交流、粤语演说与辩论工作坊、纪律部队体验、城市定向、警署参观及反恐闪避球体验等活动，内容涵盖防罪教育、语言能力、团队训练、文化交流、反恐意识及青年正向发展。

「Project Growth 启迪伴你成长计划」将继续秉持「启迪无界限，成长创未来」的理念，联合更多社区力量、族裔团体及合作伙伴，举办更多具创意、教育意义和共融价值的活动，为非华裔及本地青少年提供成长平台，推动国民身份认同育、防罪教育、社会共融、和青年发展，携手为香港建设更美好、更和谐的未来。