五一黄金周｜警机场及迪士尼放蛇打击黑的 共拘4司机

新界南总区交通部人员在香港国际机场，并联同大屿山警区人员在香港迪士尼乐园范围内，分别于五一黄金周期间采取执法行动，重点打击的士司机的违法行为。

行动中，人员乔装旅客在迪士尼一带观察。期间三名年龄介乎四十五至七十八岁的本地男司机向乔装人员作出招徕，表示可提供的士接载服务。其后，该三名司机涉嫌「滥收车资」、「未有采用最直接而切实可行的路线前往目的地」及「没有展示的士司机证」等罪行被捕，涉案的士正被扣留检验。

五一黄金周警方在机场及迪士尼放蛇打击黑的，共拘4司机。警方图片

五一黄金周警方在机场及迪士尼放蛇打击黑的，共拘4司机。警方图片

同日，人员亦在香港国际机场停车场一带乔装抵港旅客。一名四十一岁本地男司机向乔装人员作出招徕，表示可提供的士接载服务。人员其后将该的士截停。经初步调查，该名司机涉嫌「招揽乘客」及「未经授权使用车队的士停泊处」等罪行，将会对其作出检控。

警方呼吁的士司机切勿以身试法，并强调会继续在不同地点（包括香港旅游热点）打击该等不法行为。警方重申非常重视的士违规行为，并会持续采取果断执法行动，以保障乘客权益及维护公共交通服务秩序。